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AI提升油氣產量遠超綠能 恐致全球碳排量大增

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導

兩名微軟（Microsoft）前員工主導的研究報告指出，人工智慧（AI）在石油與天然氣產業推動的生產力提升，將大幅增加全球碳排量，影響遠遠超過潔淨能源所帶來的任何潛在效益。

上游油氣開採業者可利用AI降低鑽探成本、尋找新油氣田並提高採收率，進而使油氣變得更便宜、產量更豐富。AI也能透過預測陽光與風力供應量、進行預測性維護，以及評估電池儲能的最佳調度時間，協助太陽能與風力業者生產更多再生能源。

然而英國「金融時報」（Financial Times）報導，本週發表於「自然」（Nature）期刊的這份同儕審查報告指出，AI擴大化石燃料供應所增加的碳排放，將抵銷節省下來的排放量。

氣候倡議團體「衍生排放組織」（Enabled EmissionsCampaign）學者指出，若AI應用普及至所有能源領域，每年恐為大氣層增加5億至18億公噸的二氧化碳。

研究人員做出結論，儘管AI應用於再生能源每年最多可減少5億公噸的二氧化碳排放，但化石燃料生產力每提升1%，再生能源領域就必須提升4%至5%的生產力，才能維持淨碳排放的碳中和。

報告指出：「AI驅動的生產力提升，所促成的碳排量遠多於減少的排放量，這強化了化石燃料的既有主導地位，而非取代它。」

目前許多關於AI對環境影響的討論，大多圍繞在資料中心為滿足運算電力需求，而大量使用天然氣和煤炭。

電力公司與科技巨頭正進行大規模的燃氣電廠建置。根據「全球能源監測組織」（Global EnergyMonitor）數據，美國2025年開發中的燃氣發電容量幾乎成長至3倍。

資料中心開發商也以等待電廠興建與併網的時間過長為由，在現場使用天然氣和柴油發動機。

川普政府已延長了6座原定退役的煤電廠的使用壽命。

然而研究人員表示，這些討論忽略了部分大型化石燃料業者使用AI所造成的影響，而這項影響已超過資料中心的直接環境衝擊。

能源公司使用AI產生的碳排影響，比國際能源總署（IEA）去年估算的資料中心排放量0.18Gt（gigatonne，10億噸）二氧化碳高出2.8至10倍。

報告建議，氣候與AI政策架構應將「衍生排放」（enabled emissions）納入考量，而非僅著眼於AI的直接能源消耗，並應結合碳定價機制及限制AI促成的化石燃料擴張。

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