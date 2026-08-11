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阿曼海洋保護區油輪漏油 擬移走百萬桶原油防污染
阿曼政府今天表示，針對6月間在阿曼南部海洋生態保護區擱淺的油輪漏油，當局正積極採取措施防油污擴大。國際環保團體也呼籲對此一事件採取行動。
法新社調查發現，這艘油輪發生爆炸後，在哈拉尼亞特群島（Hallaniyat archipelago）的一座無人子島吉布利亞島（Qibliyyat）附近已擱淺了數週。
阿曼環境局今天指出，根據最新分析，目前漏油面積約為390平方公里。
污染帶集中在哈拉尼亞特群島周圍；阿曼去年才將此區設為海洋保護區，以守護多樣的海洋生態，包括珍稀海龜的棲地。
官方阿曼通訊社（Oman News Agency）引述交通部官員報導，相關單位正進行空中監控，並已派遣潛水員到現場。
這位官員表示，正計劃將船上原油移走，目前屬初步處理階段，「希望藉此降低事故風險，確保航行安全，並且保護海洋環境」。
英國海事安全公司Ambrey證實將參與防污作業。公司發言人接受法新社訪問時表示：「情況複雜且變化很快。」又說Ambrey正與「一家主要油污處理公司及相關利益方」合作。
阿曼當局目前尚未確定漏油原因。但海事安全公司先鋒科技（Vanguard Tech）上週告訴法新社，這油輪於6月初在葉門外海航行時因爆炸而搖撼，導致多個艙段進水。
環保團體綠色和平（Greenpeace）與荷蘭團體PAX向法新社表示，這起漏油事件將是「環境災難」，據信這艘油輪載有約100萬桶原油。
外界認為，此艘油輪屬於俄羅斯「影子船隊」（shadow fleet），是莫斯科用以規避西方石油制裁的運輸工具。
這類船隊多數船齡老舊、維修不良，經常因為保險與安全標準而受到批評。
由於美國與伊朗及相關武裝團體的衝突不斷，最近在波斯灣等地區，有許多油輪成為攻擊目標。
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