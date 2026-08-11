輝達結盟華爾街6巨頭 組16兆基金將AI算力資產化

輝達（Nvidia）將與6家大型資產管理公司合作一項規模達5000億美元（約新台幣16兆）融資計畫，想把AI晶片打造為類似商業不動產、收費公路或其他可用來取得抵押融資的資產。

輝達宣布與華爾街主要金融機構阿波羅（Apollo）、貝萊德（BlackRock）、黑石集團（Blackstone）、布魯克菲爾德投資管理公司（Brookfield）、高盛（Goldman Sachs）及KKR簽署合作備忘錄，與這6家業者共同募資5000億美元為輝達客戶建立融資平台。

● 輝達聯手華爾街 為客戶籌錢買算力

財經新聞網CNBC指出，這項計畫目的是為超大規模雲端服務商、先進AI實驗室及企業籌集超過5000億美元的第三方資本，用於擴建資料中心及購買輝達的硬體。

輝達想藉運用機構信貸、保險基金和私人資本，為圖形處理器（GPU）與資料中心提供融資，幫客戶取得資金而不必動用自身的資產負債表，象徵AI基礎設施融資方式的一項重大轉變。

輝達執行長黃仁勳說：「這確實是科技晶片首次成為一種可投資的資產類別。這些晶片現在都是能產生營收的資產，不僅有生產力、壽命長，還能相互調度、靈活運用。」

黃仁勳解釋，由於輝達的硬體已被廣泛採用，且可在不同客戶之間轉移使用，放款機構因此可以放心將算力視為一種能產生營收、且具有較長使用壽命的資產來承作融資。

● 翻轉GPU折舊印象 打造AI算力成可投資資產

過去市場把GPU視為快速折舊的硬體，輝達現正挑戰這種看法，想把AI算力轉變為可長期持有、能夠得銀行融資的資產；但持保留態度者質疑，隨新一代產品不斷推出，AI晶片能否維持價值不無疑問。

非傳統資產管理公司一直積極希望將資金投入數位基礎設施，並運用機構及保險資本為相關專案提供融資。包括阿波羅與黑石集團在內的這類公司，已為Anthropic等企業安排股權融資。

包括貝萊德執行長芬克（Larry Fink）黑石集團總裁葛瑞（Jon Gray）、高盛執行長蘇德巍（DavidSolomon）等這波與輝達合作的業界高層今天一致表示，算力已迅速演變成一種關鍵資產類別，推動全球經濟成長進入下一階段。

葛瑞表示，AI算力將被視為「可融資的資產類別」，就像房貸放款機構看待房屋一樣；芬克認為這項合作堪稱金融工程的新未來，類似1970年代誕生的不動產擔保證券。

華爾街日報指出，阿波羅與黑石集團今年稍早已與博通（Broadcom）達成協議，為博通的客戶建立類似的融資平台。平台將為Anthropic等企業提供融資，讓它們支付使用博通晶片所提供的算力。

● AI資本需求上看113兆 華爾街爭相注入

資料中心及各類AI基礎設施的支出規模令人咋舌，華爾街的銀行和投資公司正爭相以越來越具創意的方式，為這波熱潮提供融資。華爾街日報7月時披露，輝達正和OpenAI洽談，為一項資料中心計畫提供約2500億美元的融資後援。

英國「金融時報」指出，與大型資產管理公司合作凸顯輝達加大與華爾街巨頭建立關係的力道，把華爾街視為自身及客戶取得資本的來源，以持續部署構成AI熱潮核心的晶片、發電設施和資料中心。

包括Meta、甲骨文（Oracle）、微軟（Microsoft）、Alphabet和亞馬遜（Amazon）在內的大型雲端運算公司，為爭奪新興AI技術的主導地位，都大幅增加AI基礎設施支出。摩根士丹利（MorganStanley）預測，這些所謂超大規模雲端服務商在2026至2028年間將支出達3.5兆美元（約新台幣113兆）。

這類資本需求迫使科技企業集團竭盡所能尋找各種資金來源，包括公開市場股票融資、投資級債券和高收益債券、證券化債務、私人信貸及專案融資市場。

但也有分析指出，這套把算力變成像商業地產般的收益資產，遇到技術快速迭代或AI熱潮退燒，恐會引發現金流斷鏈、抵押品價值崩盤出現巨額壞帳，若AI晶片融資爆發大型違約，風險將從科技業傳導至金融體系，變成金融層面的次貸風暴。