OpenAI上市前大動作曝光 買回70億美元員工股 8,520億美元估值不變

在可能赴華爾街上市之前，ChatGPT開發商OpenAI近日完成了一項大約70億美元的員工持股收購交易，向現任與離職員工買回部分股票。根據知情人士，這次交易沒有引進外部投資人，估值維持8,520億美元，與今年3月最近一輪募資時相同。

這次交易為現任及離職員工提供持股變現管道。報導未揭露收購資金來源、定價考量，或交易與IPO之間的具體關係。

OpenAI今年3月從大型科技公司與創投業者募得1,220億美元，6月表示已秘密提交IPO申請文件。與此同時，競爭對手Anthropic今年表現強勁，AI軟體聲勢升高，估值已超越OpenAI，有可能搶先掛牌上市。

頂尖未上市AI公司通常會定期安排讓內部人士出售持股變現。OpenAI過去曾引進Thrive Capital、軟銀集團等投資人，向員工買股，這次改由公司自行承接。兩名知情人士因消息尚未公開而要求匿名。OpenAI拒絕置評。

另外，OpenAI正招聘電力交易主管，管理AI資料中心不斷增加的用電需求。該職務將執行電力與燃料避險、採購及風險管理策略。應徵者須具至少10年電力交易、大宗商品風險管理、公用事業策略或相關經驗，並深入了解美國電力及天然氣市場，初期不會有直屬部屬。