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彭博：iPhone全玻璃夢幻設計沒取消！20周年紀念款明年如期登場

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士說，蘋果公司依然計劃推出一款以玻璃為核心設計的iPhone。圖為iPhone 15資料照片。美聯社
知情人士說，蘋果公司依然計劃推出一款以玻璃為核心設計的iPhone。圖為iPhone 15資料照片。美聯社

根據知情人士說法，蘋果公司依然計劃在iPhone問世20周年之際，推出一款以玻璃為核心設計的全新改款，反駁了先前有分析師報告指出該計畫已被取消的說法。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果預期明年推出的iPhone Pro系列將採用全新的玻璃風格設計。由於相關工作仍屬機密，這些人士要求匿名。內部代號為V73和V74的這兩款手機正面與背面都將採用玻璃，玻璃材質還會形成曲面延伸至機身側邊，中間則以金屬邊框做連接。

蘋果的設計工作室曾推廣一個更具企圖心的版本，使用更多玻璃、減少金屬材質，不過這項設計很早就被放棄。知情人士表示，在這種設計下，蘋果遇到如何將玻璃面板彼此連接的問題；當公司進一步研究如何大規模量產時，發現這種設計難以維持其結構與耐用性，因此最終取消。

蘋果一直致力於為旗艦產品打造更吸睛的全新外觀。儘管蘋果希望打造一款玻璃外觀一體成形的iPhone，但最終難以實際執行，不過，該公司仍預期明年將推出以玻璃為設計核心的產品，希望驚艷市場。

蘋果公司的代表不願置評。

其中一名知情人士表示，蘋果的產品藍圖並未改變，這反駁Jefferies分析師李裕生（Edison Lee，音譯）本周稍早發出有關蘋果已取消全玻璃iPhone計畫的報告。這位分析師在報告中調降蘋果股票評級，認為取消全玻璃設計將阻礙蘋果推出更高價智慧手機。

iPhone是蘋果最主要獲利來源，約占公司營收一半。外界預期蘋果將在9月發表全新折疊iPhone、相機重大升級的iPhone 18 Pro和Pro Max，以及有全新的深紅色配色選項。

明年春季，蘋果計劃推出入門款iPhone 18，以及平價機款iPhone 18e。知情人士表示，蘋果屆時也將推出第二代超薄iPhone Air。這款裝置將新增第二顆相機、採用更強大的處理器，並擁有更長的電池續航力。

除iPhone之外，蘋果也正在開發智慧眼鏡、搭載相機的AirPods，以及其他以AI為核心的穿戴式裝置與家庭設備。這條龐大的新產品線預料將為9月1日即將上任的新執行長特納斯（John Ternus）帶來助力。

iPhone iPhone 18

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