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川普媒體Q2大虧2.38億美元 縮減加密貨幣布局、推進核融合公司合併案

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普旗下的川普媒體與科技集團上季虧損2.38億美元。圖為該公司2024年以DJT為代號在Nasdaq掛牌時的電子看板。路透
美國總統川普旗下的川普媒體與科技集團上季虧損2.38億美元。圖為該公司2024年以DJT為代號在Nasdaq掛牌時的電子看板。路透

美國總統川普旗下的川普媒體與科技集團（TMTG）上季虧損擴大至2.38億美元，主因是比特幣等加密貨幣價格下跌。該公司正縮減加密貨幣業務、販售川普貼文的快速存取服務，同時繼續推動與TAE Technologies價值超過60億美元的合併案。

TMTG第2季營收僅170萬美元，主要來自Truth Social廣告服務，較去年同期成長89%。上季營業費用超過1.65億美元，年增約275%。目前總資產接近20億美元，上半年淨損已達6.44億美元，遠高於去年同期的5,200萬美元。

TMTG表示，虧損主要來自數位資產、已質押數位資產與權益證券價格下跌，相關損失超過1.9億美元。該公司已取消進一步拓展加密貨幣業務的計畫。

該公司正力推Truth API服務，讓付費客戶比一般使用者更快取得川普在Truth Social上發布、可能影響市場走勢的公開貼文。這項服務每月收費6萬至10萬美元，已有超過10家客戶簽約，多半是高頻交易業者。臨時執行長Kevin McGurn表示，正研擬將服務擴大至零售交易平台、大型新聞機構、超大規模雲端業者及大型語言模型開發商。

Truth Social的用戶數呈現下滑趨勢。根據Similarweb估算，這款社群媒體的行動應用程式7月每日活躍用戶約261,000人，低於較去年同期的436,000人。

TMTG也將重心轉向TAE合併案，並承諾在交易完成前向這家核融合新創公司投入3億美元。TAE成立於1998年，它的核融合業務尚未產生營收，商業化時程也已多次推遲，計劃2031年讓一座電廠投入運轉。全球目前還沒有以核融合技術商業發電的電廠。McGurn聲稱，這項合併是公司長期價值最重要的驅動因素。

TMTG股價周一收跌8%，盤後再跌0.5%，報9.34美元。今年以來累計下跌約30%。川普的信託持有TMTG股票1.15億股，價值超過10億美元。他是該信託的唯一受益人。

加密貨幣 川普

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