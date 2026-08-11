日圓又陷160保衛戰 貝森特喊不惜一切救援被看破？恐因銀彈不足受限

日圓又貶回至接近160日圓價位，已經吐回近期因美日政府干預而出現的升幅約一半，削弱美日當局試圖提振日圓所帶來的動能。市場同時也質疑美國財長貝森特矢言「不惜一切」守護日圓的說法，理由是銀彈有限，讓他難以說到做到。

日圓匯率今天（11日）盤中呈現拉鋸，盤中報159.15日圓兌1美元，周一收盤貶值約1%，成為G10貨幣中表現最差者。這波跌勢抹去近期日圓因干預而出現的升幅約一半。對於仍在擔心當局可能進一步出手干預的交易員而言，這是個具有心理意義的關卡。

State Street策略師費里奇表示：「如果沒有新一輪干預，日圓將持續走低。市場似乎對我們沒有看到更多干預感到失望。」

在7月底至8月初之際，日本與美國進行自1998年以來首次聯手買進日圓的匯市干預，幫助日圓從近40年低點回升。7月底，日圓一度貶至約1美元兌164日圓，之後在8月初兩國聯手支撐下大幅升值，一度升至155日圓。

美日罕見聯手買日圓 仍難敵利差與基本面硬傷

彭博資訊分析央行帳戶資料顯示，日本當局可能在7月31日動用約340億美元干預外匯市場，以支撐日圓。這次行動發生在前一天當局估計投入530億美元之後；若最終獲得確認，這很可能會成為史上單日規模最大的匯市干預。

在這次罕見的聯手行動後，貝森特表示：「我們將採取一切行動，以一種有助於美國經濟、美國納稅人，並能穩定全球經濟的方式支持他們。」

但此後，隨著市場參與者重新將注意力轉向日圓走弱的基本面因素，日圓又逐漸轉弱。美日之間巨大的利率差距、日本財政前景的疑慮，以及地緣政治不確定性，持續對日圓構成壓力。

高盛策略師在報告中表示：「我們認為，市場對此次干預反應相對溫和，反映造成日圓疲弱的基本面因素。」「除非全球環境出現轉變，或政策出現意外變化，否則日圓的貶值壓力將隨時間重新浮現。」

美國財政部「銀彈」有限 救日圓是擔心火燒美債

彭博分析，以能夠干預匯市的「銀彈」而言，美國財政部長顯然受限於他主要的專用工具，即「外匯穩定基金」（ESF）。目前，該基金持有的資產不到2,200億美元；相較下，日本單獨在7月30日進行的干預就動用了530億美元。

宏利投資管理公司資深投資組合經理胡夫特表示，美日的干預無法改寫基本面，至於美國當局的資金能力，「口袋很深，但不是沒有極限。」

聯準會（Fed）原則上擁有無限的火力，可進行外匯干預、壓低美元，因為聯準會實際上能夠「印鈔」。不過，在上個月的干預行動中，聯準會的角色僅限於實際執行日圓買進操作，而且是代表財政部進行。

接下來，如果日圓跌破1美元兌160日圓，日本或美日兩國再次聯手干預的壓力可能升高，避免市場將缺乏外匯干預解讀為美國不願拋售美元的訊號。

根據經濟學家與市場人士的看法，貝森特支持日圓的主要動機，很可能是要阻止日圓市場的動盪蔓延至美國公債市場。日本政府公債遭拋售的情況，過去偶爾會外溢至美國證券市場；而如果東京拋售手中的美債，可能推高美國公債殖利率。美國10年期基準公債殖利率近期已升至貝森特上任以來最高水準。

曾在美國財政部任職逾30年的索貝爾（Mark Sobel）表示：「如果貝森特擔心日圓交易可能對美國公債及美國長期殖利率造成上行壓力，那麼解決這個問題最好的方式，是處理美國財政揮霍的情況。」