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美戰略石油儲備跌破3億桶 43年來新低

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國戰略石油儲備（SPR）原油庫存量已降至3億桶以下，這是43年來最低水準，伊朗戰爭導致全球原油庫存持續承壓。

美國財經媒體CNBC報導，根據美國能源部今天公布的數據，戰略石油儲備上週減少610萬桶至2億9870萬桶。美國戰略石油儲備於1975年設立，目前處於1983年1月以來最低水準。

美國總統川普3月曾下令釋出1億7200萬桶，當時伊朗封鎖能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），引發史上最大規模原油供應中斷。

美國戰略石油儲備授權儲量為7億1400萬桶，儲量下降引發外界質疑美國政府庫存是否瀕臨耗盡。

能源部發言人7月告訴CNBC，安全運作戰略石油儲備所需的最低石油量約為7000萬桶。

曾任前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期國務院國際能源事務特使的高德文（David Goldwyn）表示，戰略石油儲備內仍有足夠油量，必要時可再釋出。

高德文告訴CNBC：「我不擔心儲備的穩定性，也不擔心我們必要時能否再進行釋油。」

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