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金價強勢站上4,400美元、突破100日均線觸發買盤 市場聚焦美CPI
國際黃金價格站上每英兩4,400美元，在美國本周公布通膨報告前走強，這份數據可能為聯準會（Fed）升息意願提供新的線索。
現貨金價今天（10日）開盤後上漲0.24%，報每英兩4,401.37美元，此前兩個交易日累計上漲3.6%。金價周一突破100日移動平均線，引發技術性買盤，進一步推動金價走高。這也是金價在出現逢低買盤，以及中國黃金ETF資金流入增加後，市場復甦的另一項跡象。
交易者正把注意力轉向周三將公布的最新美國通膨數據。根據彭博對經濟分析師的調查中值預測，市場預期7月消費者物價指數（CPI）將較前月上升0.1%，前一個月則下跌0.4%。由於美國上周五已公布疲弱的就業報告，如果物價漲幅進一步放緩，可能有助於緩解聯準會對通膨的部分疑慮。
然而，如果能源價格持續居高不下，聯準會升息的壓力將增加，這對不孳息的黃金而言是不利因素。油價周二維持連續三個交易日的漲勢，此前美國總統川普對伊朗提出一系列強硬新要求，使重新開放荷莫茲海峽的協議前景更加不明朗。
川普立場轉趨強硬，使德黑蘭與華府近期立即達成協議、結束這場持續數月的戰爭的可能性降低。
聯準會克里夫蘭聯準銀總裁哈瑪克稍早表示，聯準會可能需要多次升息，才能讓通膨率降至央行2%的目標。哈瑪克是上月反對聯準會維持借貸成本不變決策的三名官員之一。
近幾周黃金已反彈突破每英兩4,000美元關鍵支撐價位，投資人重新增加對這種貴金屬的需求，而各國央行增持黃金也提供支撐。儘管近期有所上漲，金價目前仍比2月底伊朗戰爭爆發前的水準低約17%。
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