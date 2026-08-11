快訊

1分鐘射5000發！陸海警船軍艦化 吳釗燮：施壓第一島鏈

父親節隔天過世！資深廣播人楚雲病逝 家人悲痛發文：我們空中再見

韓國媽媽霸凌台灣人被炎上！惡霸身分遭起底 疑韓星金在中姊姊

聽新聞
0:00 / 0:00

金價強勢站上4,400美元、突破100日均線觸發買盤 市場聚焦美CPI

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際黃金價格站上每英兩4,400美元。路透
國際黃金價格站上每英兩4,400美元。路透

國際黃金價格站上每英兩4,400美元，在美國本周公布通膨報告前走強，這份數據可能為聯準會（Fed）升息意願提供新的線索。

現貨金價今天（10日）開盤後上漲0.24%，報每英兩4,401.37美元，此前兩個交易日累計上漲3.6%。金價周一突破100日移動平均線，引發技術性買盤，進一步推動金價走高。這也是金價在出現逢低買盤，以及中國黃金ETF資金流入增加後，市場復甦的另一項跡象。

交易者正把注意力轉向周三將公布的最新美國通膨數據。根據彭博對經濟分析師的調查中值預測，市場預期7月消費者物價指數（CPI）將較前月上升0.1%，前一個月則下跌0.4%。由於美國上周五已公布疲弱的就業報告，如果物價漲幅進一步放緩，可能有助於緩解聯準會對通膨的部分疑慮。

然而，如果能源價格持續居高不下，聯準會升息的壓力將增加，這對不孳息的黃金而言是不利因素。油價周二維持連續三個交易日的漲勢，此前美國總統川普對伊朗提出一系列強硬新要求，使重新開放荷莫茲海峽的協議前景更加不明朗。

川普立場轉趨強硬，使德黑蘭與華府近期立即達成協議、結束這場持續數月的戰爭的可能性降低。

聯準會克里夫蘭聯準銀總裁哈瑪克稍早表示，聯準會可能需要多次升息，才能讓通膨率降至央行2%的目標。哈瑪克是上月反對聯準會維持借貸成本不變決策的三名官員之一。

近幾周黃金已反彈突破每英兩4,000美元關鍵支撐價位，投資人重新增加對這種貴金屬的需求，而各國央行增持黃金也提供支撐。儘管近期有所上漲，金價目前仍比2月底伊朗戰爭爆發前的水準低約17%。

金價

延伸閱讀

金價突破整理區間 4,300美元成短線多空關鍵

黃金期 順勢布局

伊朗拒談推升國際油價 美就業疲弱帶動亞股走高

美國7月就業人數意外減少、Fed升息疑慮降 亞股多隨美股收高

相關新聞

輝達結盟華爾街6巨頭 組16兆基金將AI算力資產化

輝達（Nvidia）將與6家大型資產管理公司合作一項規模達5000億美元（約新台幣16兆）融資計畫，想把AI晶片打造為類...

OpenAI上市前大動作曝光 買回70億美元員工股 8,520億美元估值不變

在可能赴華爾街上市之前，ChatGPT開發商OpenAI近日完成了一項大約70億美元的員工持股收購交易，向現任與離職員工買回部分股票。根據知情人士，這次交易沒有引進外部投資人，估值維持8,520億美元，與今年3月最近一輪募資時相同。

彭博：iPhone全玻璃夢幻設計沒取消！20周年紀念款明年如期登場

根據知情人士說法，蘋果公司依然計劃在iPhone問世20周年之際，推出一款以玻璃為核心設計的全新改款，反駁了先前有分析師報告指出該計畫已被取消的說法。

川普媒體Q2大虧2.38億美元 縮減加密貨幣布局、推進核融合公司合併案

美國總統川普旗下的川普媒體與科技集團（TMTG）上季虧損擴大至2.38億美元，主因是比特幣等加密貨幣價格下跌。該公司正縮減加密貨幣業務、販售川普貼文的快速存取服務，同時繼續推動與TAE Technologies價值超過60億美元的合併案。

日圓又陷160保衛戰 貝森特喊不惜一切救援被看破？恐因銀彈不足受限

日圓又貶回至接近160日圓價位，已經吐回近期因美日政府干預而出現的升幅約一半，削弱美日當局試圖提振日圓所帶來的動能。市場同時也質疑美國財長貝森特矢言「不惜一切」守護日圓的說法，理由是銀彈有限，讓他難以說到做到。

金價強勢站上4,400美元、突破100日均線觸發買盤 市場聚焦美CPI

國際黃金價格站上每英兩4,400美元，在美國本周公布通膨報告前走強，這份數據可能為聯準會（Fed）升息意願提供新的線索。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。