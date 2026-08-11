英特爾新股發行傳將加碼至200億美元 認購踴躍逾1,000億美元

英特爾（Intel）周一宣布發行150億美元普通股，以因應客戶對人工智慧（AI）運算能力迅速攀升的需求。彭博資訊稍後引述知情人士報導，該公司考慮把募資規模提高至約200億美元，調高後的金額比最初目標提高了三分之一。

知情人士表示，英特爾可能將發行價訂在每股95美元左右或更高。如果以95美元計算，比起上周五收盤價折價6.5%。此次股票發行已吸引到超過1,000億美元認購，是發行規模的數倍之多。

英特爾周一股價下跌4%，收在97.52美元。

這家晶片製造商原先提供承銷商30天超額配售選擇權，可再認購22.5億美元股票。知情人士表示，若提高發行規模並行使相關選擇權，最終的募資金額可能大幅超過200億美元。發行規模與定價等細節仍在討論中，可能有所調整。英特爾發言人拒絕置評。

摩根大通、高盛集團、摩根士丹利及花旗集團參與這次發行。英特爾指出，實體AI、專用晶片及先進封裝是主要成長機會，並表示將把這筆資金用於企業需求，包括資本支出及營運資金。

英特爾上月公布近15年來最快的營收成長，並以客戶需求強勁為由，將資本支出預測提高至200億美元。財務長辛斯納（David Zinsner）當時表示，大部分支出將用於工廠設備，該公司也在為2027年的「顯著增加」預做準備。