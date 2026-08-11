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台積電ADR小幅下跌 日月光聯電收紅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電ADR收盤下跌0.37%，報每股418.47美元。 路透
台積電ADR收盤下跌0.37%，報每股418.47美元。 路透

台股ADR周一（10日）漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.37%，報每股418.47美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,696.58元，較台北交易股票溢價率為13.30%。

台指期夜盤10日收盤下跌271點，跌幅0.6%，報44,719點。

道瓊工業指數10日收盤下跌60.95點，跌幅0.11%，報53,976.04點；標普500指數下跌4.53點，跌幅0.06%，報7,753.12點；那斯達克指數下跌85.26點，跌幅0.32%，報26,605.36點。

費城半導體指數大跌362.93點，跌幅2.94%，報11,993.86點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 605.57 +0.53 630.00 -3.88

中華電 CHT 136.42 -0.42 136.50 -0.06

台積電 TSM 2,696.58 -0.37 2,380.00 13.30

聯電 UMC 121.08 +0.37 123.00 -1.56

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電ADR 聯電

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