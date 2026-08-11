台積電ADR小幅下跌 日月光聯電收紅

日圓又貶回至接近160日圓價位，已經吐回近期因美日政府干預而出現的升幅約一半，削弱美日當局試圖提振日圓所帶來的動能。市場同時也質疑美國財長貝森特矢言「不惜一切」守護日圓的說法，理由是銀彈有限，讓他難以說到做到。

2026-08-11 09:52