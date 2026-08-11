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美股收盤／三大指數小跌 費半重挫近3% 英特爾等晶片股籌資消息掀賣壓

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股四大指數周一（10日）收跌，標普500從上周五創下的歷史收盤新高小幅回落，那斯達克指數收低，投資人對重開荷莫茲海峽協議的信心減弱；晶片類股賣壓又起，費城半導體指數重挫近3%。

道瓊工業指數10日收盤下跌60.95點，跌幅0.11%，報53,976.04點；標普500指數下跌4.53點，跌幅0.06%，報7,753.12點；那斯達克指數下跌85.26點，跌幅0.32%，報26,605.36點。

費城半導體指數大跌362.93點，跌幅2.94%，報11,993.86點。

晶片業者籌資的新聞增添市場壓力，英特爾股價挫跌4.1%，該公司表示計劃透過發行股票籌集150億美元。

輝達收跌2.9%。該公司宣布與華爾街投資巨頭合作，籌劃規模達5,000億美元的融資方案。一位知情人士周一向路透表示，包括Apollo Global和黑石集團在內的一批金融機構正與輝達合作，籌備一項5,000億美元融資方案，用於AI基礎設施建設。

應用材料、Lumentum和思科將在未來幾天公布財報，投資者將從中尋找有關AI交易以及晶片估值的更多線索。

在中東局勢方面，美國總統川普要求伊朗就其所稱在戰爭、襲擊和抗議活動中造成的人員死亡作出賠償。此前，伊朗要求華盛頓滿足若干條件，包括就美國和以色列五個多月前對其領土發動襲擊以來造成的損失向德黑蘭提供賠償。

隨著投資者對中東危機解決前景的樂觀情緒減弱，美國原油期貨價格飆升約5%，收於每桶82.13美元。能源價格上漲已引發通膨憂慮，並導致市場擔心各國央行可能不得不升息。

U.S. Bank Wealth Management駐明尼阿波利斯的投資策略師Tom Hainlin表示，伊朗衝突這一因素又不斷推高或壓低風險偏好，「直接受到影響的是能源市場和油價。目前油價仍高於2月27日衝突爆發前的水平，市場尚看不清油價回落至衝突前價格的路徑，因此相關風險溢價仍反映在油價之中。迄今為止，全球市場仍能找到因應辦法，但這些辦法不可能永遠奏效。」

英特爾 晶片 美股

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