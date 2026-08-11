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荷莫茲海峽重開協議陷不確定性 美股收跌

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

投資人對於重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）協議能否達成的信心有所減弱，使美國股市主要指數今天收盤挫跌。

道瓊工業指數小挫60.95點或0.11%，收53975.98點。

標準普爾500指數微跌4.53點或0.06%，收7753.11點。

那斯達克指數下滑85.26點或0.32%，收26605.36點。

費城半導體指數重挫362.93點或2.94%，收11993.86點。

荷莫茲海峽 美國 道瓊工業指數

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