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荷莫茲海峽重開協議陷不確定性 美股收跌
投資人對於重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）協議能否達成的信心有所減弱，使美國股市主要指數今天收盤挫跌。
道瓊工業指數小挫60.95點或0.11%，收53975.98點。
標準普爾500指數微跌4.53點或0.06%，收7753.11點。
那斯達克指數下滑85.26點或0.32%，收26605.36點。
費城半導體指數重挫362.93點或2.94%，收11993.86點。
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