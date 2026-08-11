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Meta 發布新開放式模型

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

Meta執行長祖克柏發文，反對讓功能強大的AI，集中在少數企業與政府之手，同時公布了旗下AI模型的參數，盼能贏回市場青睞。

Meta 10日發布了新開放式AI模型「Muse Glimmer」的底層參數，開發者將能下載與修改。Meta並說，功能更強大的AI模型「Muse Spark」，相關參數（又稱權重）將在未來幾周公布。

祖克柏同日也在Meta官網發文，概述要如何「免費」分配功能強大的AI給數十億人口，要替個人賦能來制衡機構權力。

他寫道：「其他實驗室聚焦於替企業、政府、機構打造AI，倘若這些實驗室領先，將有利大型機構更勝個人」。這段話顯然是衝著Google、Anthropic、OpenAI等而來。

祖克柏批評對手的封閉式AI模型，表示要繼續推動開放模型。他說：「有些人認為減少風險的最佳做法，是限制個人的取用能力」，但可以廣泛使用的開放系統，能讓更多人發現弱點，才更加安全。

Meta今年稍早以安全考量為由，拒絕發布Muse Spark的底層權重。如今祖克柏的承諾，顯示Meta要重返開放AI策略。另外，Meta也宣布要成立規模10億美元的基金，社區若設有Meta資料中心，可獲投資。

Meta目前在AI競賽中落後，正努力追趕Anthropic與OpenAI的先進AI模型。

Meta 模型 祖克柏

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