美私募信貸基金 違約率攀高

美國私募信貸產業近來雖對外釋出樂觀訊號，但市場正在承受日益嚴峻的壓力，一些大型業者旗下基金公布的季報顯示，貸款狀況與投資報酬率正在惡化。

在Ares Management、黑石集團、Blue Owl Capital及Golub Capital管理的部分基金中，貸款違約率已觸及至少2021年以來最高。

過去幾年，私募信貸基金憑藉高利率環境帶來的豐厚收益，成為華爾街熱門投資標的。但近期多起涉及疑似詐欺的企業違約以及人工智慧可能衝擊部分軟體公司的疑慮，引發投資人擔憂，部分散戶投資人甚至要求贖回資金。

但Blue Owl、黑石和其他基金管理公司表示，市場擔憂被誇大，其貸款組合表現良好。Blue Owl執行長利普舒爾茨表示，直接貸款業務的信用狀況仍然強健。不過，Blue Owl旗下基金第2季貸款違約率已達2.8%，創至少五年新高；其他三檔基金的不良貸款率也攀抵五年高點。值得注意的是，基金的「觀察名單」也在擴大，Ares、Golub及KKR旗下基金均表示，被列入觀察名單的借款企業呈現增加。