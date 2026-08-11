英國研議代幣化黃金監管

英國監管機關正準備為「代幣化黃金」建立監管架構，這是英國推動金融市場數位化計畫的一環，同時也希望維持倫敦在全球黃金交易市場的主導地位。

英國金融時報報導，知悉英國金融行為監管局（FCA）計畫的人士透露，FCA已與包括大型銀行在內的業界人士研議如何監管代幣化黃金，以促進這市場成長。

這些初步討論是英國廣泛推動將大宗金融市場數位化的行動之一，此時正值倫敦在全球黃金市場的主導地位面臨中國挑戰。

代幣化黃金是指創造出代表實體黃金所有權權利的數位代幣。發行機構持有實體金條，做為這些代幣的擔保資產。

其中一名知情人士表示，FCA一直在徵詢市場意見，了解代幣化黃金如何能夠在大宗金融市場中被運用為當成抵押品，預期數月內將宣布推動相關監管標準。

根據世界黃金協會（WGC）資料，倫敦目前主導全球黃金市場約70%交易量，但面臨來自中國大陸的挑戰。

知情人士還表示，討論內容包括FCA如何能監管代幣化黃金，因為FCA並不負責監管實體黃金交易。不過，FCA確實會針對以黃金為基礎的衍生品，以及在公開市場上市的黃金相關交易所交易產品（ETP）制定規則。