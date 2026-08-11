日銀傳鷹聲 升息可能加快

日銀（央行）公布7月會議紀錄，示警通膨升溫風險上升，其中一位政策委員認為日銀升息速度可能加快。但日銀略加鷹派，目前不足以扭轉日圓10日頹勢，顯示干預帶來的提振效果消退。另外，日本6月經常帳逆差為923億日圓（5.84億美元），為17個月來首見逆差，因日本企業支付給外資的股利大增。

根據彭博資訊報價，日圓兌美元10日貶0.8%，報159.06日圓兌1美元，本月表現在G-10貨幣中墊底。有鑑於當局可能增加財政支出等諸多不利因素，日圓疲軟格局不變。但交易員依然慎防官方再次出手干預，特別是11日適逢日本國定假日，日圓可能交投清淡，流動性趨緊，可能會為新一輪干預創造條件。

三菱日聯銀行（MUFG）策略師指出，儘管上周公布的美國非農就業報告意外疲弱，但市場購買日圓的意願預計仍將「維持低迷」，因為市場參與者正等待更多證據，才會對聯準會（Fed）的政策前景進行重新定價。

日銀10日公布7月30日至31日會議的意見摘要。九位政策委員中一人說：「考量基本CPI年增率已逼近2%，如今應比以往更加留意物價漲幅高於預期的風險，因此，升息步調可能快於市場預期。」另一位主張，全球央行正進入升息階段，日銀應展現防止通膨向上偏離目標的決心，必要時可能採取更大幅度的升息。這位委員說，日銀「不應堅守固定的升息步調，而須因應海外金融環境變化等因素，採取靈活作法，並討論升息幅度」。

日本財務省同日公布，由於海外投資人大舉投資日本市場，帶動日本企業支付給外資的股利增加，日本6月經常帳因而出現17個月來首見逆差。