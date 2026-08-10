立陶宛獲評A+展望穩定 經濟成長居同級國家前列

立陶宛財政部近日引述國際信用評等機構Scope Ratings最新報告指出，立陶宛長期信用評等維持為A+，展望穩定。根據報告，立陶宛經濟在信用評等相近的歐洲國家中，仍屬成長最快國家之一，公共債務也維持歐元區較低水準。

根據立陶宛財政部新聞稿，財政部長瓦利斯（Taurim Valys）表示，國際評等機構持續給予正面評價，顯示立陶宛能兼顧經濟成長與財政紀律，進一步強化投資人信心，同時也提醒政府，在增加國家安全支出的情況下，仍須維持負責任的公共財政管理。

立陶宛財政部引述Scope Ratings報告指出，立陶宛具備經濟韌性強、產業結構持續多元化、公共財政穩健及制度體系健全等優勢。該報告認為，立陶宛身為歐元區成員，有助於提升政策制定的穩定性，為財政與經濟政策提供基礎。此外，在當前地緣政治緊張情勢下，加入歐盟與北約也有助降低外部安全風險。

報告指出，立陶宛近年在經濟成長與總體韌性提升帶動下，快速縮小與歐元區收入水準差距。2025年經濟成長率為2.9%，優於多數發展程度相近國家。預估2026年與2027年經濟成長率分別為3.1%及2.5%，主要由家庭消費支出帶動。

在財政方面，Scope Ratings表示，長期維持審慎財政策略，使立陶宛政府債務占國內生產毛額（GDP）比率在2025年底為39.5%，仍屬歐元區較低水準。不過，隨著政府承諾提高國防支出，短期內恐放緩恢復財政紀律進程，中期債務比率預料將上升，估計至2031年約達GDP的50%，但仍低於多數歐元區國家。

評等機構同時指出，立陶宛信用評等面臨的主要風險包括對外部衝擊的敏感性、不利人口結構變化，以及國防支出提高等因素。

除Scope Ratings外，其他主要國際評等機構近期亦維持對立陶宛的穩定評價。立陶宛財政部表示，標普全球評級（S&P Global Ratings）今年5月底維持其對立陶宛長期評等為A，展望穩定。惠譽信評（FitchRatings）於4月底將立陶宛評等由A調升至A+，展望穩定。

立陶宛財政部表示，整體而言，國際評等機構的評價反映立陶宛在維持經濟成長與財政穩健間取得平衡，但未來仍須審慎應對外部環境與財政支出壓力。