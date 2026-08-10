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南韓將啟動5兆韓元半導體基金 扶植具潛力企業

中央社／ 首爾10日綜合外電報導
南韓總統李在明在首爾青瓦台總統府出席會議，討論如何迅速落實一項針對半導體製造設施和人工智慧資料中心的大規模投資計畫。歐新社
南韓總統李在明在首爾青瓦台總統府出席會議，討論如何迅速落實一項針對半導體製造設施和人工智慧資料中心的大規模投資計畫。歐新社

韓國總統府今天宣布，政府將啟動5兆韓元（約新台幣1137億元）半導體基金，以扶植有前途的晶片材料、零組件、設備及無廠公司。顯示首爾尋求加速推動全國半導體新聚落計畫。

路透社報導，韓國總統李在明今天召開國家半導體投資「超大計畫」（Mega Project）第2次檢查會議，會後韓國總統秘書室室長姜勳植召開記者會表示，政府也將為相關供應商提供總額5兆韓元貿易融資。

李在明6月底公布「超大計畫」，攜手韓國兩大半導體製造商三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）、供應商及地方政府投入新的晶片製造計畫，總投資規模估計超過5760億美元（約新台幣18兆5700億元），其中包括在韓國西南部興建重大製造設施。

姜勳植今天還說，韓國政府將啟動1項規模1兆韓元（約新台幣227億元）、為期10年的計畫，來促進大企業和較小供應商合作，涵蓋半導體研發、測試及生產等領域。

此外根據姜勳植說法，李在明政府也將爭取韓國國會今年通過「超大特區法」（Mega Special Zone Act），以加快相關設廠的許可、環境評估及基礎建設工程。

李在明在今天會議開場時表示，他指示韓國國防部最晚在2028年年中將光州軍機場功能轉移，以加速推進在當地打造半導體製造園區的計畫。

首爾已將這塊面積達830萬平方公尺的土地指定為國家產業預備園區，計劃在2028年下半年完成軍事設施的遷移與暫置。

姜勳植補充說，韓國政府將確保新半導體聚落所需的水電如期到位。

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