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SpaceX「首份財報優於預期」 上市後散戶首度從淨買入轉為淨賣出

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
美國太空探索科技公司（SpaceX）6月中上市後持續受散戶投資人追捧，但有資料顯示散戶近日首度從淨買方轉為淨賣方，分析師認為這包含逢高調節和重新評估風險與報酬等因素。法新社
美國太空探索科技公司（SpaceX）6月中上市後持續受散戶投資人追捧，但有資料顯示散戶近日首度從淨買方轉為淨賣方，分析師認為這包含逢高調節和重新評估風險與報酬等因素。法新社

美國太空探索科技公司（SpaceX）6月中上市後持續受散戶投資人追捧，但有資料顯示散戶近日首度從淨買方轉為淨賣方，分析師認為這包含逢高調節和重新評估風險與報酬等因素。

路透社報導，美國市場研究公司范達（Vanda）的資料顯示，散戶8月7日淨賣出SpaceX股票450萬美元（新台幣約1.45億元），為該公司美東時間6月12日在紐約那斯達克交易所（Nasdaq）掛牌以來首見賣超。

交易平台eToro市場分析師諾斯（Sam North）表示：「（散戶）從連續淨買入轉為淨賣出，往往是綜合逢高調節、持股心理壓力以及重新評估風險與報酬等因素所致，絕非單一原因造成。」

諾斯補充說，8月7日交易情況「格外耐人尋味，因為散戶在股價回升至接近IPO價格時轉為淨賣出。看起來比較像逢高獲利了結，不是恐慌性拋售。」

資料顯示，SpaceX掛牌交易以來的單日最高淨買入額，是6月16日的1億4460萬美元。據此來看，7日資金流出幅度仍相對緩和。

報導指出，散戶賣超SpaceX股票與他們逢低承接僅相距數日。

SpaceX於4日美股盤後公布的上市以來首份財報優於市場預期，稱人工智慧（AI）支出正加速取得回報，然而，市場對SpaceX旗下星鏈（Starlink）部門獲利能否支應龐大AI支出存疑，拖累盤後股價走低。

SpaceX在5日美股交易時段續跌，收盤下殺13.6%，當天散戶淨買入額寫下SpaceX上市以來第4高。

散戶在SpaceX公開市場中持續扮演要角，該公司上市首日釋出的股票中，至少保留30%給散戶購買。

SpaceX是散戶投資論壇Stocktwits今天上午討論度第6高的熱門股。

另據股票與加密貨幣分析社交平台SwaggyStocks，在過去1週，SpaceX是美國論壇網站Reddit討論版r/WallStreetBets被提及次數第二高的股票。

SpaceX 散戶 那斯達克

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