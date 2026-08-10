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美股早盤／中東陷僵局「四大指數盡墨」 英特爾跌4%、晶片股挫
標普500指數上周五（7日）刷新收盤新高後，本周之初投資人靜候經濟數據，加上重啟荷莫茲海峽缺乏進展，油價仍在每桶84美元之上，美股10日早盤四大指數盡墨。
道瓊工業指數早盤下跌0.1%，標普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.2%，費城半導體指數跌0.9%。
台積電ADR走低0.6%、輝達走低0.5%。
英特爾重挫4%。該公司宣布將發行150億美元的普通股，以支持客戶對AI運算的龐大需求。
微軟上漲1%。科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的Maia 300人工智慧（AI）晶片，並要大幅提高產量，洽談委由台積電代工。
記憶體大廠美光、SK海力士ADR均挫低。摩根士丹利（大摩）認為，記憶體的激烈修正已告終結，具有吸引力的進場買點浮現，但也提醒須小心，因為記憶體價格的升勢，可能會從第4季開始放緩。
Meta走高1%。執行長祖克柏發文，反對讓功能強大的AI，集中在少數企業與政府之手，同時公布了旗下AI模型的參數，盼能贏回市場青睞。
伊朗與阿曼協商，要建立荷莫茲海峽航道，迄今尚未達成協議，油價上漲1.7%。青年運動（胡塞組織）並宣稱，對沙烏地阿拉伯的煉油廠發動攻擊。
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