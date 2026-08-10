轉型帶動股價漲 英特爾啟動募資4836億元股票發行計畫

隨著轉型策略推升股價翻漲，美國晶片製造商英特爾（Intel）尋求籌募資金擴張晶圓代工業務，計畫透過發行股票募資150億美元（約新台幣4836億元）。

路透社報導，過去曾是全球半導體龍頭的英特爾，目前正大舉投資新廠及先進封裝能力，尋求在晶圓代工領域挑戰台積電等業界領導者。

英特爾盤前股價一度跌逾3%，可能是市場擔心發行新股將稀釋現有股東權益。英特爾股價今年以來已上漲逾倍，表現優於同業。

摩根大通證券（JPMorgan Securities）、高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）及花旗環球金融公司（Citigroup Global Markets）將擔任英特爾這次股票發行的聯合帳簿管理人。