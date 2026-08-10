AI經濟模式能撐多久？專家示警1事發生就連環爆

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）在一篇部落格貼文指出，人工智慧（AI）價值鏈中，利潤率本應最高的環節，也就是AI模型與應用業者，實際獲利能力最低，有違一般標準商業模式的常態。他警告，當前的AI經濟模式難以為繼。

他將AI企業分為四大類，分別是模型與應用、雲端與運算、能源與電網、晶片與設備。他彙整來自Pitchbook與彭博的數據，發現在OpenAI、Anthropic、微軟、亞馬遜、星座能源、輝達、超微、美光等AI價值鏈中，以晶片與設備業者利潤率最高，達41%，但像Anthropic這類AI模型業者，營業利益率卻是負59%。

史洛克示警，這種懸殊落差，是因為目前AI熱潮中的資金，並非來自市場對AI應用的需求，而是股東希望能從他們所寄望的下一代科技創新中獲利。

史洛克說：「目前AI熱潮的利潤，是由投資人出資，而不是從客戶身上賺取。上游業者的利潤貨真價實，但這些利潤是由仍在虧損的下游業者透過募資支付，而非由終端需求產生的現金流支撐。」

史洛克警告，一旦AI融資放緩，目前這種極度失衡的利潤結構，可能威脅整個快速擴張產業的穩定。

他總結指出，「重點在於，AI價值鏈中最賺錢的環節，仰賴最不賺錢的環節持續擴大營收或募集資金」，「資本可以在一段時間內填補缺口，但不可能無限期延續。這也是風險所在：AI終端客戶的投資報酬率（ROI），能否夠快浮現，以維持目前創造上游高利潤的龐大支出」？