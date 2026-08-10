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祖克柏籲美放寬開源AI模型限制 應對大陸競爭
社群媒體巨擘Meta今天發布新的開放權重AI模型，並預告近期將推出更多這類模型。Meta執行長祖克柏呼籲，美國應降低對開源AI模型的限制，以提升與中國競爭的能力。
路透社報導，Meta推出的新模型名為MuseGlimmer，其規模遠小於競爭對手的領先人工智慧（AI）模型，這款新模型是針對代理型任務而設計，單一顯示卡就能在蘋果Mac電腦或一般個人電腦上運行，旨在滿足AI系統直接在個人裝置上運行的需求。
與OpenAI、Anthropic等所謂前沿AI實驗室推出的頂尖閉源模型相比，開放權重（open-weight）模型通常成本較低，並且公開核心元件，更容易客製化，反觀閉源模型則是由企業完全控制核心元件。
祖克柏（Mark Zuckerberg）發表聲明指出，美國若要讓國內企業在開放權重模型領域取得領先，就必須重新檢討相關政策。
中國公司目前在開放權重模型競賽中居於領先地位，月之暗面（Moonshot）的Kimi K3、阿里巴巴（Alibaba）的Qwen3.8-Max與深度求索（DeepSeek）的V4-Flash，效能皆可與美國AI實驗室的頂尖系統匹敵。
相較之下，美國AI開發商OpenAI、Anthropic及Alphabet旗下谷歌（Google）的主要模型，則都是閉源模型。
祖克柏談及開源模型時表示：「外國實驗室目前在這方面享有若干優勢，因為美國實驗室必須遵守許多額外的訓練資料限制。」
他指出：「如果我們希望美國的開源模型未來能取得領先，美國政策就必須減少這些額外阻礙。」
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