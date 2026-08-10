聽新聞
0:00 / 0:00

祖克柏籲美放寬開源AI模型限制 應對大陸競爭

中央社／ 舊金山10日綜合外電報導
社群媒體巨擘Meta今天發布新的開放權重AI模型，並預告近期將推出更多這類模型。Meta執行長祖克柏呼籲，美國應降低對開源AI模型的限制，以提升與中國競爭的能力。路透
社群媒體巨擘Meta今天發布新的開放權重AI模型，並預告近期將推出更多這類模型。Meta執行長祖克柏呼籲，美國應降低對開源AI模型的限制，以提升與中國競爭的能力。路透

社群媒體巨擘Meta今天發布新的開放權重AI模型，並預告近期將推出更多這類模型。Meta執行長祖克柏呼籲，美國應降低對開源AI模型的限制，以提升與中國競爭的能力。

路透社報導，Meta推出的新模型名為MuseGlimmer，其規模遠小於競爭對手的領先人工智慧（AI）模型，這款新模型是針對代理型任務而設計，單一顯示卡就能在蘋果Mac電腦或一般個人電腦上運行，旨在滿足AI系統直接在個人裝置上運行的需求。

與OpenAI、Anthropic等所謂前沿AI實驗室推出的頂尖閉源模型相比，開放權重（open-weight）模型通常成本較低，並且公開核心元件，更容易客製化，反觀閉源模型則是由企業完全控制核心元件。

祖克柏（Mark Zuckerberg）發表聲明指出，美國若要讓國內企業在開放權重模型領域取得領先，就必須重新檢討相關政策。

中國公司目前在開放權重模型競賽中居於領先地位，月之暗面（Moonshot）的Kimi K3、阿里巴巴（Alibaba）的Qwen3.8-Max與深度求索（DeepSeek）的V4-Flash，效能皆可與美國AI實驗室的頂尖系統匹敵。

相較之下，美國AI開發商OpenAI、Anthropic及Alphabet旗下谷歌（Google）的主要模型，則都是閉源模型。

祖克柏談及開源模型時表示：「外國實驗室目前在這方面享有若干優勢，因為美國實驗室必須遵守許多額外的訓練資料限制。」

他指出：「如果我們希望美國的開源模型未來能取得領先，美國政策就必須減少這些額外阻礙。」

祖克柏 模型 Meta 中國

延伸閱讀

大陸AI模型全球採用率衝50% 理由曝光

下一代AI戰場／「超越工業革命」 美中競逐AGI

黃齊元／AI改變世界 台應重新定位

紐時賞析／該封鎖中國AI嗎？矽谷陷分歧

相關新聞

美股早盤／中東陷僵局「四大指數盡墨」 英特爾跌4%、晶片股挫

標普500指數上周五（7日）刷新收盤新高後，本周之初投資人靜候經濟數據，加上重啟荷莫茲海峽缺乏進展，油價仍在每桶84美元之上，美股10日早盤四大指數盡墨。

台積電再迎大單！傳微軟計劃明年大幅提高下一代自研AI晶片產量

科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的Maia 300人工智慧（AI）晶片，並洽談委由台積電代工，意味著微軟起步緩慢的自研晶片計畫，正取得進展。

AI經濟模式能撐多久？專家示警1事發生就連環爆

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）在一篇部落格貼文指出，人工智慧（AI）價值鏈中，利潤率本應最高的環節，也就是AI模型與應用業者，實際獲利能力最低，有違一般標準商業模式的常態。他警告，當前的AI經濟模式難以為繼。

蘋果新手機可能調漲售價 iPhone 18 256GB版本成本估增38%

受記憶體成本攀升影響，蘋果面臨即將發布的iPhone 18系列整機成本拉高，而且Jefferies對供應鏈的調查顯示，由於生產良率不佳，原本紀念iPhone問世20周年的全玻璃iPhone機型，也已遭取消，對中長期提高iPhone毛利率來說都是一大挫折。

澳洲首例AI失控暴走！要AI代理預約健身課程 它卻成駭客「把別人踢走」

今年稍早，在一家向企業銷售AI產品的澳洲企業任職的安德魯，開始試用熱門AI代理軟體OpenClaw，也就是「養龍蝦」，並以Anthropic旗下Claude AI服務加以驅動。

日銀傳鷹聲 升息可能加快

日銀（央行）公布7月會議紀錄，示警通膨升溫風險上升，其中一位政策委員認為日銀升息速度可能加快。但日銀略加鷹派，目前不足以扭轉日圓10日頹勢，顯示干預帶來的提振效果消退。另外，日本6月經常帳逆差為923億日圓（5.84億美元），為17個月來首見逆差，因日本企業支付給外資的股利大增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。