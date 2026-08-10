強強聯手原因曝！Sony攜台積電攻下一代感測器 日經：降低投資負擔妙招

日本索尼集團為了控制投資負擔、提升資本效率，決定與台灣台積電共同投資，量產下一代影像感測器。日媒分析，這是因為索尼為了鞏固全球領導地位，毅然選擇「強強聯手」。

「日本經濟新聞」今天報導，對索尼集團（Sony Group）而言，半導體部門的資本效率一直是一大課題。該部門預計在2027年3月實現15.3%的投入資本報酬率（ROIC）。索尼集團最初曾提出在2026年3月期達到20%的目標，但後來延後了達標時間。

半導體領域需要龐大的設備投資，且從投資到產生利潤的週期較長。與遊戲、音樂等娛樂部門相比，半導體部門在結構上較難提升投資報酬率。

索尼集團總裁兼執行長十時裕樹在業績說明會等場合，多次提及將自有晶圓廠規模降至最低的「輕晶圓廠（Fab-lite）」模式之必要性。他表示：「要在減輕設備投資負擔的同時提高盈利能力，需要另闢蹊徑。」

而與台積電的共同投資，就成為了解決這項多年難題的良方。

半導體產業極具規模經濟效應。索尼集團每年在半導體部門投入高達2000億至3000億日圓的設備投資，但若要在影像感測器的性能競爭中持續勝出，仍必須進一步追加投資。

索尼競爭對手三星電子（Samsung Electronics）以記憶體半導體的利潤為資金來源持續擴張，中國的豪威科技（Omni Vision Technologies）則在政府資金支持下擴大投資。面對日益激烈的競爭與不斷膨脹的投資負擔，僅靠索尼集團單打獨鬥，已難以支撐日益增加的投資負擔。

早稻田大學教授長內厚指出：「在半導體產業中，只追求利潤而不追求規模，只是一種幻想。」談到全球競爭環境時，他也表示：「產業正進入一個不再依靠單一企業獨鬥、而是在開放環境中尋找夥伴的階段。」

在下一代影像感測器領域，解析度與晶片尺寸是競爭的核心。索尼集團在感測器元件的層疊技術上擁有優勢，而在讓半導體電路線寬更細的微縮化技術以及改善良率方面，則需借助台積電的專業知識。

另外先前曾有傳聞指出，索尼集團的半導體業務可能分拆上市。索尼最終選擇將其保留在集團體系內，是因為除了智慧型手機外，利用人工智慧（AI）驅動機器人等設備的實體AI（Physical AI，又稱物理AI）領域有巨大的成長空間。

而要拓展影像感測器的用途，長遠眼光的投資決策不可或缺。如果分拆上市，很可能會面臨股東要求短期盈利的壓力。為了能夠穩定地進行經營決策，日經報導指出，選擇與製造技術領先全球的台積電合作，堪稱是一記「妙招」。

索尼集團過去也曾與三星合資成立電視液晶面板生產公司S-LCD，時間可追溯至2000年代。當時為了確保增產電視所需的面板穩定，由三星出資過半成立。

雖然該合作在控制成本方面取得了一定效果，但索尼的電視業務卻持續虧損。隨後面板出現供過於求的情況，雙方最終於2012年解除合資關係。

而這次與台積電成立的合資公司將由索尼集團主導。索尼集團正在擬定詳細的合約條款，以確保感測器元件層疊技術等核心技術不會外流至台積電。對台積電而言，為取得影像感測器技術而損害客戶信任，也得不償失。

教授長內厚指出：「在S-LCD時期，索尼在生產技術上依賴三星；而這一次索尼自己掌握著核心技術，情況截然不同。」