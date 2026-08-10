聽新聞
0:00 / 0:00

印尼央行總裁提前請辭 總統提名代理總裁德斯特里出任

中央社／ 雅加達10日綜合外電報導
印尼政府今天表示，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已提名62歲的中央銀行代理總裁德斯特里（Destry Damayanti）真除總裁。路透社
印尼政府今天表示，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已提名62歲的中央銀行代理總裁德斯特里（Destry Damayanti）真除總裁。路透社

印尼政府今天表示，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已提名62歲的中央銀行代理總裁德斯特里（Destry Damayanti）真除總裁，接替7月底因個人因素提前請辭的前總裁裴利。

法新社報導，總統發言人普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）在雅加達接受媒體聯訪表示，唯一的被提名者就是德斯特里。

印尼國會目前休會中，待開議後將對新總裁提名人選做出定奪；這項人事案正受到市場密切關注。

經濟學家德斯特里自2019年起擔任印尼央行資深副總裁，並於上月底獲任命為代理總裁。

裴利（Perry Warjiyo）是普拉伯沃自2024年10月上任後第二位離職的重量級經濟決策官員。

凱投宏觀公司（Capital Economics）與其他觀察人士說，裴利請辭引起外界揣測，央行總裁可能面臨需採取更多措施配合當局經濟成長政策的壓力。

分析人士認為，裴利繼任人選將是外界緊盯政治干預跡象的指標之一。

今年1月獲任命為央行副總裁的普拉伯沃外甥托瑪斯（Thomas Djiwandono），一度被視為裴利的潛在繼任人選。

印尼7月通過一項法案，要求國會評估央行績效並賦予其推動經濟成長的責任。此舉加深外界對印尼央行獨立性的擔憂，儘管這是普拉伯沃的施政要點。

根據彭博（Bloomberg News）資料，自今年2月底爆發中東衝突致能源價格飆漲已來，印尼盾已重貶約7%，成為亞洲貨幣當中表現最差者。

印尼 央行 普拉伯沃 中央銀行

延伸閱讀

印尼破獲1.3噸K他命走私市價37億元 遭扣留船員含台籍

日銀升息步調恐快於預期 日本經常帳17個月首見赤字

政府不會停擺 美參院通過臨時撥款案 確任FEMA局長等74官員

好讀周報／蟑螂黨獲勝！印度國考醜聞連爆 教育部長下台、總理承諾改革

相關新聞

美股早盤／中東陷僵局「四大指數盡墨」 英特爾跌4%、晶片股挫

標普500指數上周五（7日）刷新收盤新高後，本周之初投資人靜候經濟數據，加上重啟荷莫茲海峽缺乏進展，油價仍在每桶84美元之上，美股10日早盤四大指數盡墨。

台積電再迎大單！傳微軟計劃明年大幅提高下一代自研AI晶片產量

科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的Maia 300人工智慧（AI）晶片，並洽談委由台積電代工，意味著微軟起步緩慢的自研晶片計畫，正取得進展。

AI經濟模式能撐多久？專家示警1事發生就連環爆

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）在一篇部落格貼文指出，人工智慧（AI）價值鏈中，利潤率本應最高的環節，也就是AI模型與應用業者，實際獲利能力最低，有違一般標準商業模式的常態。他警告，當前的AI經濟模式難以為繼。

蘋果新手機可能調漲售價 iPhone 18 256GB版本成本估增38%

受記憶體成本攀升影響，蘋果面臨即將發布的iPhone 18系列整機成本拉高，而且Jefferies對供應鏈的調查顯示，由於生產良率不佳，原本紀念iPhone問世20周年的全玻璃iPhone機型，也已遭取消，對中長期提高iPhone毛利率來說都是一大挫折。

澳洲首例AI失控暴走！要AI代理預約健身課程 它卻成駭客「把別人踢走」

今年稍早，在一家向企業銷售AI產品的澳洲企業任職的安德魯，開始試用熱門AI代理軟體OpenClaw，也就是「養龍蝦」，並以Anthropic旗下Claude AI服務加以驅動。

日銀傳鷹聲 升息可能加快

日銀（央行）公布7月會議紀錄，示警通膨升溫風險上升，其中一位政策委員認為日銀升息速度可能加快。但日銀略加鷹派，目前不足以扭轉日圓10日頹勢，顯示干預帶來的提振效果消退。另外，日本6月經常帳逆差為923億日圓（5.84億美元），為17個月來首見逆差，因日本企業支付給外資的股利大增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。