印尼央行總裁提前請辭 總統提名代理總裁德斯特里出任

印尼政府今天表示，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已提名62歲的中央銀行代理總裁德斯特里（Destry Damayanti）真除總裁，接替7月底因個人因素提前請辭的前總裁裴利。

法新社報導，總統發言人普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）在雅加達接受媒體聯訪表示，唯一的被提名者就是德斯特里。

印尼國會目前休會中，待開議後將對新總裁提名人選做出定奪；這項人事案正受到市場密切關注。

經濟學家德斯特里自2019年起擔任印尼央行資深副總裁，並於上月底獲任命為代理總裁。

裴利（Perry Warjiyo）是普拉伯沃自2024年10月上任後第二位離職的重量級經濟決策官員。

凱投宏觀公司（Capital Economics）與其他觀察人士說，裴利請辭引起外界揣測，央行總裁可能面臨需採取更多措施配合當局經濟成長政策的壓力。

分析人士認為，裴利繼任人選將是外界緊盯政治干預跡象的指標之一。

今年1月獲任命為央行副總裁的普拉伯沃外甥托瑪斯（Thomas Djiwandono），一度被視為裴利的潛在繼任人選。

印尼7月通過一項法案，要求國會評估央行績效並賦予其推動經濟成長的責任。此舉加深外界對印尼央行獨立性的擔憂，儘管這是普拉伯沃的施政要點。

根據彭博（Bloomberg News）資料，自今年2月底爆發中東衝突致能源價格飆漲已來，印尼盾已重貶約7%，成為亞洲貨幣當中表現最差者。