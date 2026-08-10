小摩喊標普500年底上看8000點 看好AI投資企業獲利

摩根大通今天將標普500指數年底目標從7800點上調至8000點，理由是企業獲利前景強勁，加上市場對雲端巨擘人工智慧（AI）投資帶動營收加速成長的信心日益增強。

路透社報導，摩根大通（J.P. Morgan，俗稱小摩）分析師表示：「隨著大量積壓訂單轉化為已認列營收，雲端業務成長應能繼續獲得支撐，有助於驗證日益增加AI資本支出的合理性，提高訂單覆蓋率，進一步緩解對投入資本報酬率（ROIC）的疑慮。」

小摩上調標普500年底目標價，意味該指數較上週五收盤價7757.64點，到年底前還有約3.1%的上漲空間，進一步擴大市場看多聲浪，目前至少已有7家券商預期標普500年底將達8000點。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，截至上週五上午，標普500指數成分股中已有436家企業公布第2季財報，其中85.1%表現優於分析師預期，遠高於自1994年以來長期平均值68%。

小摩指出，AI投資增加帶來的效益在第2季更加明顯，谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）及微軟（Microsoft）尤其如此，強勁的雲端業務成長、訂單積壓增加及更清晰的現金流展望，緩解投資人對支出報酬的疑慮。

受AI樂觀情緒提振，標普500今年迄今已上漲13.3%，但對於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）能否重啟，以及伊朗、阿曼和美國相關談判的不確定性，油市和航運仍持續承壓。