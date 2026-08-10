美國7月就業人數意外減少、Fed升息疑慮降 亞股多隨美股收高

美國7月就業人數意外減少，投資人降低對美國聯邦準備理事會（Fed）升息的押注，亞洲股市今天大多跟隨美股漲勢走高。

法新社報導，科技股在經歷近幾週的震盪走勢後，重新獲得投資人買盤青睞，日韓晶片股領漲。

美國勞工統計局最新數據顯示，7月非農就業人數減少2萬3000人，同時下修5月及6月就業成長數據。這項數據顯示美國經濟正在放緩，交易員樂見聯準會可能暫緩升息。

根據彭博（Bloomberg）數據，市場預期聯準會9月升息機率已從1週前的64%大幅降至約43%。

本週即將公布的美國通膨數據，將成為投資人關注焦點。

美國7月非農就業人數意外減少，緩解聯準會升息疑慮，帶動華爾街股市走高，標準普爾500指數創新高，以科技股為主的那斯達克指數收漲逾1%。亞洲主要股市今天接棒走高。

日本東京股市在東京威力科創（Tokyo Electron）及愛德萬測試（Advantest）大漲帶動下，收盤漲逾2%。

香港、首爾、台北、上海、威靈頓股市都收高；雪梨與馬尼拉股市則收低。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家卡崔爾（Rodrigo Catril）指出，單憑就業報告不太可能阻止聯準會9月升息，通膨仍是聯準會雙重使命中較為迫切的一環，聯準會9月決策會議前公布的7月及8月消費者物價指數（CPI），才是必須關注的重要經濟數據。