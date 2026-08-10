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台積電、Sony擬合資生產影像晶片 專家：深化研發合作

中央社／ 新竹10日電

日本經濟新聞（Nikkei）今天報導，日本索尼集團與台灣台積電計劃共同投入約1兆日圓（約63.2億美元），生產下一代影像感測器用微晶片。半導體產業專家表示，台積電這次與索尼合作，雙方將深化前段研發領域合作。

台積電與索尼（Sony）今年5月宣布，簽署一份不具約束力的合作備忘錄，為研發與製造下一世代影像感測器建立策略合作關係。將成立一合資公司，由Sony持有多數股權及控制權，預計在Sony於日本熊本縣合志市新設廠房建置研發與生產線。

日經今天報導，合資公司將由Sony持股約6成、台積電持股約4成，最快預計2029年在日本南部熊本縣開始商業生產。

市調機構集邦科技分析師喬安說，台積電和Sony、Denso等合資的JASM主要以製造廠為主，且為台積電占過半股權主導營運，Sony及其他客戶則為少數股權股東，主要仍是客戶向台積電下單投片的模式。

喬安表示，台積電與Sony這次的合作將從純代工製造延伸至前段的研發，合資公司由Sony持有多數股權及控制權，能讓Sony在掌控關鍵核心技術的前提下，引進台積電的先進製造技術。

喬安說，AI從雲端運算走向邊緣AI，車用電子、機器人等領域對影像感測器的要求大幅提高，不再只是傳統的拍照功能，同時需要具備現場即時運算的能力。

她表示，隨著影像感測器製程架構陸續進入鰭式場效電晶體（FinFET）等先進製程，需要將台積電的先進技術、3DFabric等堆疊技術與Sony感測器技術進行深度共同開發，共同成立專門公司能將雙方最核心的研發資源與IP結合在一起，同時更容易爭取日本政府針對半導體研發與在地供應鏈落腳的戰略性補貼。

喬安認為，台積電與Sony合資公司，並不影響未來熊本廠的運作，仍以第一座廠的28、22、16、12奈米及第二座廠3奈米為主要製程；台積電與Sony合資案前期開發將在Sony熊本自有工廠設立研發及生產線，視製程的需求，亦不排除在JASM投片製造。

Sony 台積電 晶片

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