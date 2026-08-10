歐洲熱浪影響一次看！衝擊經濟、旅遊業 加劇食品通膨

對於認為氣候變遷只是未來世代問題的歐洲人而言，今夏熱浪來襲已使其切身感受到改變他們生活型態的衝擊，包括帶來經濟損失、打擊觀光業，並加劇南部炎熱地區的食品通膨。

路透社報導，今夏創紀錄高溫和乾旱打亂歐洲發電、貨運及公衛系統之際，歐洲今年可能正面臨歷來最嚴峻的野火肆虐。

經濟學家和學者估算，這些已使歐洲經濟蒙受數以千億計歐元損失，並警告這只是開端，未來氣候相關成本攀升步調將比氣溫升高更快。

歐洲氣候變化速度更甚其他任何洲，造成的損失已加重歐洲國家財政壓力、引發通膨升溫、重塑旅遊業版圖，以及迫使歐洲聯盟（EU）重新考慮發電和貨物運輸方式。

德國曼罕大學（University of Mannheim）經濟學家烏斯曼（Sehrish Usman）表示：「以經濟角度來看，2026年同時發生多次極端天氣事件，尤其令人擔憂。像是熱浪、乾旱、野火在同一地區同時發生，造成更嚴重的衝擊。」

●高溫帶來破紀錄經濟損失

經濟學家表示，隨著6月和7月氣溫寫下歷史新高，造成的經濟損失很可能遠高於以往任何紀錄。

流經歐洲數國的萊茵河與多瑙河重要貨運樞紐因水位過低，航運嚴重受限，超過6座核電廠因冷卻困難停機或降載。農作物預期收成下修，特別是玉米和葵花籽等較晚採收的作物，光是7月就已損失6%至7%。

高溫不僅影響人力生產力，更奪走數萬條人命，例如德國已通報超過1萬人因高溫喪生。撲滅野火、限電等緊急應變措施也進一步加重政府預算壓力。

荷蘭國際集團（ING）估算，光是萊茵河航運受阻，將使德國今年國內生產毛額（GDP）降低0.3個百分點；匈牙利MBH銀行指出，該國最大核電廠每停機1週，GDP就會減少0.1個百分點。

德國保險公司安聯集團（Allianz）的預估資料顯示，僅6月為期2週的熱浪就會使歐洲GDP下滑0.3個百分點，且氣候變遷預料將使西班牙、法國及義大利這類易受影響的經濟體成長率，在2030年底前減少5%至7%。

不過，烏斯曼指出，經濟損失的整個影響大多在幾年後才會浮現，「你可能認為極端天氣事件在發生的當年損失最大，之後逐漸減弱，但我們發現正好相反。極端天氣引發緩慢的經濟連鎖反應，其經濟衝擊在接下來幾年內才會逐漸擴大」。

●南歐面臨旅遊業受創和通膨升溫

因氣溫升高深受打擊的南歐，正面臨旅遊業收入銳減、農損情況惡化及人口加速外移。

ING經濟學家布茲斯基（Carsten Brzeski）坦言，「你能想像攝氏45度高溫下，觀光客在義大利南部或西班牙旅遊嗎？我無法想像。因此我認為旅遊型態將會改變」。

他說，南歐可能吸引更多不分季節都會到訪的遊客，但隨著遊客在夏季往北部區域移動，南歐觀光客將會減少，對旅宿業造成打擊。

極端氣候也將使南歐地區食品價格受到更大影響，使本已努力管控通膨的歐洲中央銀行（ECB）更頭痛。

巴塞隆納超級電腦中心（BSC）研究員柯茲（Maximilian Kotz）指出，在比較熱的地區，高溫對食品價格影響更顯著，「南歐首當其衝」。

●高溫加重政府因應緊急事件的預算壓力

安聯在一項研究報告中指出，高溫對國家財政的衝擊「主要落在耐受性最低的經濟體」。

高溫造成的經濟損失恐使西班牙和法國年度稅收各減少1.3%和1.8%；企業利潤率也將縮減，進而抑制投資和加劇經濟損失。

各國政府除了需撥款因應緊急情況，也必須投資興建電與運輸基礎設施供未來使用，因而加重預算壓力。

布魯塞爾智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）高階研究員葛拉柏（Heather Grabbe）說：「問題癥結在於各國仍過度依賴臨時應變措施，不僅代價高昂且往往效率低落。」

不過，若政府設法提高支出，投資人可能反彈。債務水準已經很高的國家，像是法國和義大利，仍需投資國防與綠能轉型。

這個兩難局面可能引發ECB介入；ECB在過去十年通膨極低時購入進數兆歐元國債，藉此維持低借款成本。

布茲斯基說：「在龐大支出需求壓力下，政府債務勢必攀升。若債市突然出現拋售潮，將對ECB構成壓力，迫使其出手和實施更多量化寬鬆（QE）政策。」