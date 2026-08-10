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陸資拒出售澳洲稀土商持股 澳財長加強審查

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導
澳洲財政部長今天加強審查與中國有關聯、參與關鍵礦產計畫的投資人。這些投資人拒絕遵守坎培拉的出售命令，導致澳洲稀土開發商「北方礦業」旗下礦場難以取得美國資金。資料照。路透
澳洲財政部長今天加強審查與中國有關聯、參與關鍵礦產計畫的投資人。這些投資人拒絕遵守坎培拉的出售命令，導致澳洲稀土開發商「北方礦業」旗下礦場難以取得美國資金。資料照。路透

澳洲財政部長今天加強審查與中國有關聯、參與關鍵礦產計畫的投資人。這些投資人拒絕遵守坎培拉的出售命令，導致澳洲稀土開發商「北方礦業」旗下礦場難以取得美國資金。

法新社報導，北方礦業（Northern Minerals）將其布朗斯山脈（Browns Range）礦區標榜為「供應非中國產重稀土的未來基石」，那裡產出的鏑、鋱對國防及數位科技至關重要。

然而，一群與中國有關聯的股東拒絕遵守澳洲政府的出售命令。

北方礦業今天表示，澳洲政府對其中兩名股東新增條件，要求審查他們進行的任何股份出售，以確保「股權收購方並非外國人士的關係人」。這兩名股東分別為在香港註冊的Qogir，以及在維京群島註冊的Real International Resources。

自美國總統川普（Donald Trump）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年10月會面後，北方礦業一直與美國政府融資機構洽商，但股東爭議導致進展受阻。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）5月下令，北方礦業6名與中國有關聯的股東需於上月2日前出售持股；他們合計持有該公司17.5%股份。

截至上月14日仍有3人未遵守命令，促使政府發布新命令，禁止他們就公司決策進行投票。

北方礦業執行董事長韓德里（Adam Handley）今天表示，樂見政府加強審查。

這家企業上月指出，強制特定股東出售持股是讓公司「股權結構符合澳洲國家安全利益的重要一步」。

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