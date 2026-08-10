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進場機會浮現！大摩分析「記憶體修正潮結束」 但價格升勢恐在這時候放緩
摩根士丹利（大摩）認為，記憶體的激烈修正已告終結，具有吸引力的進場買點浮現，但也提醒須審慎為之，因為記憶體價格的升勢，可能會從第4季開始放緩。
綜合韓媒ChosunBiz、首爾經濟日報的報導，大摩在報告中表示，目前為止，記憶體產業的劇烈修正似乎已經結束，估值來到具有吸引力的進場策略良機。大摩形容這波拉回為記憶體周期走向成熟的自然波折，並說業者回購庫藏股等，來提高股東報酬，是未來漲勢的關鍵催化劑。
但大摩也強調，盈餘進一步上調的空間，可能會在今年第4季減少，反映記憶體價格漲勢趨緩、庫存和供給增加。該行對AI資本開支與股東報酬，仍保持正面看法。
大摩對SK海力士和三星電子的目標價，分別維持在260萬韓元、37.5萬韓元。這兩家記憶體大廠10日收盤價各為142萬、23萬韓元。大摩將SK海力士的本年度每股盈餘上調13%，但三星每股盈餘則遭下砍10%。
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