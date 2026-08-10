打造越南出口基地計畫遇挫 Shein中國供應鏈難以取代

1年多前，中國快時尚跨境電商Shein在胡志明市附近租下15公頃倉儲設施，相當於21座足球場大小，這是該公司將越南打造為主要出口基地的大型實驗一環。

當時支撐Shein商業模式的美國小額包裹免關稅優惠看似即將取消；川普（Donald Trump）重返白宮，外界對貿易戰升級的擔憂很快成真。

2025年4月，美國對許多中國商品加徵的關稅一度飆升至145%。Shein開始鼓勵其大型中國供應商在越南設立生產基地。

但計畫趕不上變化。

路透社報導，6名知情人士表示，以銷售5美元上衣和10美元洋裝聞名、準備首次公開發行（IPO）的Shein，如今正大幅縮減越南業務規模。

這座占地15公頃的保稅物流倉庫曾是越南同類設施中最大的一座，過去雇用數千名員工。據2名消息人士透露，如今租用面積已縮減至6公頃。另1名直接知情人士表示，原先規劃的場地目前僅約1/3投入使用。

● 中國供應鏈速度與低成本優勢難取代

Shein越南計畫遭遇的第一個、也是最大的打擊，是美國取消所有國家800美元以下包裹的小額免稅優惠，不再僅針對中國包裹。

川普2025年7月30日下令採取這項措施，並於1個月後生效，當時距離美國取消中國包裹的小額免稅優惠僅數個月。

此後，美國對中國商品的高關稅逐步下降。雖然越南服裝產品面臨的關稅仍低於中國服裝，但越南的關稅優勢已不如以往顯著。

上月，中國和越南都因被指未能阻止以強迫勞動製造的進口商品，而遭美國加徵12.5%新關稅。這項決定使越南相較於其他擁有大型服裝產業的東南亞國家處於不利地位，也進一步削弱Shein供應商赴越南設廠的誘因。

● 問題不只關稅

Shein中國供應商的消息人士表示，事實證明，在越南難以找到願意接受低薪、長工時的工人。

Shein在中國擁有龐大的供應商網路，每件商品利潤低至人民幣1元，卻能以小批量生產數百萬種款式。訂單最快數天內即可完成，如果Shein的2億7300萬名消費者喜愛某款商品，公司便能迅速追加訂單。

美國德拉瓦大學（University of Delaware）時尚與服飾研究教授盧盛（Sheng Lu，音譯）指出：「將採購來源多元化拓展至中國以外有其實際限制，尤其對Shein這類競爭優勢取決於速度、靈活性和極小批量生產的公司而言。」

廣州市番禺區擁有數千家小型服裝廠，被稱為「Shein村」。當地1名溫姓工廠經理表示，許多曾赴越南設廠的供應商如今已返回中國。

溫經理說：「他們發現，儘管越南商品面臨的美國關稅低於中國商品，但效率低落，使得在越南生產的可行性仍不如中國。」他婉拒透露全名，並表示Shein曾警告供應商不要接受媒體採訪。

據1名直接知情人士透露，重視保護當地就業機會的廣州市政府，也對Shein資助中國製造商赴越南設廠感到不滿，並於2025年中警告Shein不要大幅將訂單轉移出廣州地區。廣州市商務局未回應路透社置評請求。

Shein執行長許仰天今年2月罕見公開露面，承諾在廣東地區投入逾人民幣100億元（約15億美元），打造智慧供應鏈系統。

● 加碼中國 供應商卻未必買單

然而，儘管Shein重新擴大對中國的投資，部分中國供應商卻未必會同步回頭。隨著需求放緩，供應商正尋找其他市場。

Shein上市公開說明書顯示，由於美國取消小額包裹免稅優惠，該公司第1季美國市場營收下滑14%。

溫經理與另外3名供應商表示，Shein的訂單量不是停滯，就是只有小幅增加。隨著歐洲聯盟（EU）上月對低價跨境電商進口商品徵收3歐元關稅，需求預料將進一步放緩。