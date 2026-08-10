南韓大型半導體聚落計畫 李在明：必須打閃電戰

韓國大型國家級半導體、AI產業投資計畫Mega Project今天開第2次檢查會議，總統李在明強調現在是「閃電戰」，並指示國防部在2028年中前將預定的半導體聚落、現光州軍用機場功能轉移。

Mega Project民官聯合第2次檢查會議今天在青瓦台舉行，由總統李在明主持。Mega Project是韓國政府推動的大型國家級產業投資計畫，旨在將半導體、AI等尖端產業布局從首都圈擴展至湖南、忠清及嶺南地區。

根據青瓦台新聞資料，李在明表示，Mega Project的最終目標，是將成長軸線擴展至整個國土，並以地方為中心重新改寫產業版圖。

李在明表示，現在必須同時、平行推動相關程序，大幅縮短所需時間，已經不只是要打「速度戰」，而是必須打一場「閃電戰」。他提到，現階段最重要的是用地與基礎設施，以湖南、嶺南、忠清3個地區為中心，「其中湖南半導體聚落，希望能以不遜於日本熊本的速度迅速推動。」

上次Mega Project會議已決定將光州軍用機場用地指定為半導體聚落，李在明指示，希望國防部採取措施，在2028年中以前，將光州基地的功能暫時轉移配置至其他軍用機場，讓光州軍用機場用地能夠提早作為半導體產業園區使用，電力與供水計畫也必須做好萬全準備。

另外，李在明也強調，在推動Mega Project過程中，應事先制定防止「K型成長」、成長兩極化的方案，「希望各部會事先妥善做好準備，避免以共同力量創造出的成果，只集中於特定企業或地區。」

因此李在明指出，國家投資與支援的範圍，不應僅限於3大Mega Project的對象企業或產業，必須制定支援零組件、設備等整體產業生態系的方案；並讓實體AI（Physical AI）的發展，帶動製造業AI轉型並擴大影響。