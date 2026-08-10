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電動車成新寵！印度單月銷售量屢創新高 民眾親揭原因

中央社／ 新德里10日專電
據印度汽車經銷商協會聯合會的資料顯示，印度電動車（汽、機車、三輪車）7月銷量創下32萬7901輛的新高紀錄，年增多達66%。電動車示意圖。圖／AI生成
據印度汽車經銷商協會聯合會的資料顯示，印度電動車（汽、機車、三輪車）7月銷量創下32萬7901輛的新高紀錄，年增多達66%。電動車示意圖。圖／AI生成

印度汽車經銷商協會聯合會的資料顯示，印度電動車（汽、機車、三輪車）7月銷量創下32萬7901輛的新高紀錄，年增多達66%。印度民眾告訴中央社記者，電動車外型討喜、保養容易、成本較低，是他們現階段會買電動車的主因。

印度電動車單月銷量迭創新高，今年6月才剛創下30萬6220輛，年增63%的紀錄，使電動車的整體滲透率首次超過12%，7月銷量再創近33萬輛新高。

印度汽車經銷商協會聯合會（Federation of Automobile Dealers Associations）報告指出，目前市售車輛中有近1/8是電動車，而7月電動車銷量成長主力來自電動機車，電動機車7月的銷量達20萬4362輛，年成長88.32%，2025年7月僅賣出10萬8516輛電動機車。

印度汽車經銷商協會聯合會副會長吉瑞達（Sai Giridhar）指出，目前市售的汽車有1/8是電動車，電動車已經不是民眾選購車輛時的備案。他也提到，商用電動車成長快2倍，商用車隊採用電動車，已經從試行進階到大量下單採購的階段。

在新德里一座商場試坐電動車的印度民眾拉傑（Rohit Raj）接受中央社記者訪問時表示，他正考慮換車，看了些車後，發現電動車不論外型、內裝都比較吸引人。

拉傑說：「政府正大力鼓勵大家用電動車，現在買電動車，政府、車商的優惠都蠻不錯的，價格漂亮會是打動我的一大主因。」

經營汽車租賃公司的印度民眾庫瑪（Raj Kumar）告訴中央社記者，他家裡有兩部車，公司目前有6部車在出租，他的家用汽車已經換成電動車了，「我覺得電動車的保養負擔較輕，養車相對輕鬆，所以正考慮把公司的車輛陸續更新。」

庫瑪說：「公司目前有一部客戶長租的休旅車，客戶覺得車很新、很舒適，尤其行進間很安靜，因此非常滿意，所以我有考慮逐步換新車輛，相信這會讓生意變好，我的成本也能壓得較低。」

商業標準報（Business Standard）指出，電動三輪車在7月銷售量為8萬7055輛，較去年同期的6萬9477輛，成長25.3%；而7月電動商用車銷量為3556輛，較2025年7月的1324輛，增幅達168.6%。

印度 電動車 機車

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