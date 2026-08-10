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把AI算力搬進大海！缺電缺地帶動「海上資料中心」商機 韓廠全力搶攻

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星重工等南韓造船業者瞄準「海上資料中心」商機。路透
三星重工等南韓造船業者瞄準「海上資料中心」商機。路透

隨著AI革命引發的電力與土地短缺問題加劇，業界開始指望把AI伺服器部署在海上運作的「浮動式」資料中心，而包括南韓三大造船業者在內的全球造船與離岸產業正積極布局這塊領域。

韓媒BusinessKorea報導，三星重工、HD現代集團等南韓主要造船企業陸續與大型電力及工程公司合作，進軍浮動式資料中心市場，使這些大型造船廠逐漸轉型為資料基礎設施的核心基地。

目前，陸上資料中心正面臨嚴峻限制因素，由於伺服器需要冷卻，必須消耗龐大的電力與水資源。在靠近人口密集區地區，資料中心不僅面臨土地價格昂貴，也經常遭遇居民對電磁波與噪音的強烈反彈；若選擇偏遠地區，又會面臨資料傳輸遲滯以及電網接入成本高昂等問題。

浮動式資料中心則因運而生。浮在海上的資料中心可直接利用豐富的深海水資源冷卻伺服器，大幅降低能源消耗與營運成本。此外，浮動式資料中心相對不受陸地法規限制，再加上模組化建造方式，也能大幅縮短交付時間。

三星重工目前是在浮動式資料中心領域布局最快的韓企，與美超微（Supermicro）與電力設備大廠ABB展開合作，近期並與美國專業資料中心開發商Mousterian 簽署浮動式資料中心設計與製造合約。

HD現代集團也跟進行動，近期與法國全球電力基礎設施巨頭施耐德電機簽署合作備忘錄，共同開發浮動式資料中心所需的整合式電力與冷卻基礎設施。

韓華海洋（Hanwha Ocean）則憑藉其海洋工程及環保能源營運經驗，已啟動進軍浮動式資料中心的策略與商業可行性評估。

國際大型科技公司與專業船舶業者也積極推動水下與浮動式資料中心的示範計畫。例如微軟曾進行「Project Natick」計畫，與法國國營造船商海軍集團（Naval Group）合作，將潛艇型資料中心部署於海底，證實這種模式具備高冷卻效率與低伺服器故障率等優勢。

新加坡資料中心營運商吉寶（Keppel Data Centres） Keppel Data Centres 正推動以駁船為基礎的浮動式資料中心園區；日本商船三井（MOL）則提出將二手船舶改造成浮動式資料中心的商業模式，顯示全球市場也已逐漸進入快速成長階段。

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