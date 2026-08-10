聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲太空總署署長示警 2030年前後火箭發射器恐面臨短缺

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導
歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）警告，隨著發射新衛星的需求成長速度超越歐洲自主發射能力，在2030年前後歐洲可能面臨自有火箭發射器短缺的問題。資料照。歐新社
歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）警告，隨著發射新衛星的需求成長速度超越歐洲自主發射能力，在2030年前後歐洲可能面臨自有火箭發射器短缺的問題。資料照。歐新社

歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）警告，隨著發射新衛星的需求成長速度超越歐洲自主發射能力，在2030年前後歐洲可能面臨自有火箭發射器短缺的問題。

阿施巴赫接受「金融時報」（Financial Times）專訪時坦言，ESA目前預期「歐洲在2030年前後將面臨火箭發射器短缺」，反映歐洲追趕美國與中國等主要競爭對手所面臨的巨大挑戰。

阿施巴赫指出，ESA正評估未來幾年歐洲的發射需求。他說：「如果把現有及規劃中的衛星星座（constellation）與任務所需發射的所有衛星加總起來…發射需求將在2029、2030及2031年前後達到高峰。」

過去5年來，美國與中國已發射數百枚衛星，並投入巨資發展國防及太空能力。美國太空探索科技公司（SpaceX）去年發射170枚火箭，而歐洲僅發射8枚。SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）利用可重複使用火箭降低成本，已改變太空發射市場。

阿施巴赫說，他計劃向ESA會員國提出這項問題，「確保我們能用歐洲火箭發射自己的衛星」。

未來幾年，歐洲計劃為其衛星網路發射一系列衛星及執行其他太空任務，包括多軌道衛星星座「Iris²」、伽利略（Galileo）衛星導航系統，以及全球最大地球觀測網路「哥白尼」（Copernicus）。

與此同時，德國等數個國家也提議建構各自的國家衛星星座。ESA正為部分國家的國防部打造衛星，包括希臘、西班牙及波蘭。

然而，歐洲要實現這些雄心勃勃的計畫仍面臨艱鉅挑戰。質疑者警告，包括採購模式在內的結構性改革亟待推動。

歐洲主力重型運載火箭製造商阿利安（Ariane）正努力東山再起。由於生產延誤，其最新型號阿利安6型（Ariane 6）未能在前代火箭於2023年完成最後一次發射後立即接手新的發射任務，導致歐洲有長達1年的空窗，期間被迫仰賴SpaceX執行發射。

直到2024年7月，歐洲才透過阿利安6型火箭發射衛星，重拾自主前往太空的能力；同年12月，體積較小的義大利製「織女星-C型」（Vega-C）火箭也恢復發射。

阿施巴赫說，他堅信歐洲有能力彌補發射能力缺口，ESA已要求歐洲火箭生產商在數月內提出擴大生產計畫的成本估算。以阿利安6型為例，目前每年產量正逐步提升至9至10枚，ESA希望評估是否能進一步提高至約15枚。

他指出，ESA也正與織女星-C型火箭生產商進行類似討論。評估結果將作為ESA投入額外資金填補發射能力缺口並布局下一個10年的依據。

歐洲 太空 火箭

延伸閱讀

太空賽局未來／馬斯克太空AI野心能否成真

歐主權衛星群 拚提前服務

太空垃圾清理商機湧現 企業競相布局在軌服務市場

伊朗戰爭消耗大…美軍火庫存有多深？中俄都在密切追蹤

相關新聞

美股早盤／中東陷僵局「四大指數盡墨」 英特爾跌4%、晶片股挫

標普500指數上周五（7日）刷新收盤新高後，本周之初投資人靜候經濟數據，加上重啟荷莫茲海峽缺乏進展，油價仍在每桶84美元之上，美股10日早盤四大指數盡墨。

台積電再迎大單！傳微軟計劃明年大幅提高下一代自研AI晶片產量

科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的Maia 300人工智慧（AI）晶片，並洽談委由台積電代工，意味著微軟起步緩慢的自研晶片計畫，正取得進展。

AI經濟模式能撐多久？專家示警1事發生就連環爆

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）在一篇部落格貼文指出，人工智慧（AI）價值鏈中，利潤率本應最高的環節，也就是AI模型與應用業者，實際獲利能力最低，有違一般標準商業模式的常態。他警告，當前的AI經濟模式難以為繼。

蘋果新手機可能調漲售價 iPhone 18 256GB版本成本估增38%

受記憶體成本攀升影響，蘋果面臨即將發布的iPhone 18系列整機成本拉高，而且Jefferies對供應鏈的調查顯示，由於生產良率不佳，原本紀念iPhone問世20周年的全玻璃iPhone機型，也已遭取消，對中長期提高iPhone毛利率來說都是一大挫折。

澳洲首例AI失控暴走！要AI代理預約健身課程 它卻成駭客「把別人踢走」

今年稍早，在一家向企業銷售AI產品的澳洲企業任職的安德魯，開始試用熱門AI代理軟體OpenClaw，也就是「養龍蝦」，並以Anthropic旗下Claude AI服務加以驅動。

日銀傳鷹聲 升息可能加快

日銀（央行）公布7月會議紀錄，示警通膨升溫風險上升，其中一位政策委員認為日銀升息速度可能加快。但日銀略加鷹派，目前不足以扭轉日圓10日頹勢，顯示干預帶來的提振效果消退。另外，日本6月經常帳逆差為923億日圓（5.84億美元），為17個月來首見逆差，因日本企業支付給外資的股利大增。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。