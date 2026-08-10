歐洲太空總署署長示警 2030年前後火箭發射器恐面臨短缺

歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）警告，隨著發射新衛星的需求成長速度超越歐洲自主發射能力，在2030年前後歐洲可能面臨自有火箭發射器短缺的問題。

阿施巴赫接受「金融時報」（Financial Times）專訪時坦言，ESA目前預期「歐洲在2030年前後將面臨火箭發射器短缺」，反映歐洲追趕美國與中國等主要競爭對手所面臨的巨大挑戰。

阿施巴赫指出，ESA正評估未來幾年歐洲的發射需求。他說：「如果把現有及規劃中的衛星星座（constellation）與任務所需發射的所有衛星加總起來…發射需求將在2029、2030及2031年前後達到高峰。」

過去5年來，美國與中國已發射數百枚衛星，並投入巨資發展國防及太空能力。美國太空探索科技公司（SpaceX）去年發射170枚火箭，而歐洲僅發射8枚。SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）利用可重複使用火箭降低成本，已改變太空發射市場。

阿施巴赫說，他計劃向ESA會員國提出這項問題，「確保我們能用歐洲火箭發射自己的衛星」。

未來幾年，歐洲計劃為其衛星網路發射一系列衛星及執行其他太空任務，包括多軌道衛星星座「Iris²」、伽利略（Galileo）衛星導航系統，以及全球最大地球觀測網路「哥白尼」（Copernicus）。

與此同時，德國等數個國家也提議建構各自的國家衛星星座。ESA正為部分國家的國防部打造衛星，包括希臘、西班牙及波蘭。

然而，歐洲要實現這些雄心勃勃的計畫仍面臨艱鉅挑戰。質疑者警告，包括採購模式在內的結構性改革亟待推動。

歐洲主力重型運載火箭製造商阿利安（Ariane）正努力東山再起。由於生產延誤，其最新型號阿利安6型（Ariane 6）未能在前代火箭於2023年完成最後一次發射後立即接手新的發射任務，導致歐洲有長達1年的空窗，期間被迫仰賴SpaceX執行發射。

直到2024年7月，歐洲才透過阿利安6型火箭發射衛星，重拾自主前往太空的能力；同年12月，體積較小的義大利製「織女星-C型」（Vega-C）火箭也恢復發射。

阿施巴赫說，他堅信歐洲有能力彌補發射能力缺口，ESA已要求歐洲火箭生產商在數月內提出擴大生產計畫的成本估算。以阿利安6型為例，目前每年產量正逐步提升至9至10枚，ESA希望評估是否能進一步提高至約15枚。

他指出，ESA也正與織女星-C型火箭生產商進行類似討論。評估結果將作為ESA投入額外資金填補發射能力缺口並布局下一個10年的依據。