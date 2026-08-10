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急遽加重…美債利息負擔五年增近兩倍 長債殖利率恐續升反拖累美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國財政政策在期中選舉前又難有重大轉變。路透
美國財政政策在期中選舉前又難有重大轉變。路透

彭博報導，美國公債利息負擔急遽加重，財政政策在期中選舉前又難有重大轉變，長天期美債殖利率到年底前恐怕仍有相當大的上升空間。但殖利率走高不僅可能加劇美股震盪、衝擊企業信用市場，反而也可能拖累美元

美國償付公債利息的年化成本過去五年增至近三倍。若要扭轉市場對美國財政難以持續的看法，財政政策勢必得大幅轉向，但期中選舉前出現這種變化的可能性極低。

長天期美債殖利率若繼續攀升，將增加企業融資壓力，科技業受到的影響尤其值得注意，也可能使股市波動加劇。

這波利率上升反而不利美元，原因是殖利率走高並非反映美國經濟轉強，而是市場對美國政策公信力日益失去信心，並擔心美國長期最後只能透過貨幣化方式，消化沉重的債務負擔。

美國債務利息成本 /擷自彭博 Codex協作
美國債務利息成本 /擷自彭博 Codex協作

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