英國研擬代幣化黃金監管 防中國搶先機 力保倫敦黃金交易霸主地位

英國監管機構正準備為「代幣化黃金」建立監管架構，這是英國推動金融市場數位化計畫的一環，同時也希望維持倫敦在全球黃金交易市場的主導地位。

英國金融時報報導，知悉英國金融行為監理署（FCA）計畫的人士透露，FCA已與包括大型銀行在內的業界人士研議如何監管代幣化黃金，以促進這市場成長。

這些初步討論是英國廣泛推動將大宗金融市場數位化的行動之一，此時正值倫敦在全球黃金市場的主導地位面臨中國挑戰。

代幣化黃金是指創造出代表實體黃金所有權權利的數位代幣。發行機構持有實體金條，做為這些代幣的擔保資產。

其中一名知情人士表示，FCA一直在徵詢市場意見，了解代幣化黃金如何能夠在大宗金融市場中被運用為當成抵押品，預期數月內內將宣布推動相關監管標準。

根據世界黃金協會（ WGC）資料，倫敦目前主導全球黃金市場約70%交易量，但面臨來自中國大陸的挑戰。

一名知情人士說，「來自上海和香港的競爭壓力非常巨大……上海希望成為黃金市場的大宗交易中心」，如果倫敦不透過包括代幣化在內的措施來推動黃金市場現代化，其他市場可能會搶得先機。

知情人士還表示，討論內容包括FCA如何能監管代幣化黃金，因為FCA並不負責監管實體黃金交易。不過，FCA確實會針對以黃金為基礎的衍生品，以及在公開市場上市的黃金相關交易所交易產品（ETP）制定規則。

FCA拒絕置評。

FCA正尋求讓企業能夠在金融市場中運用區塊鏈技術，以提高金融資產交易、結算、清算及託管的速度、效率與安全性。

兩年多前，滙豐推出代幣化黃金產品，目前僅供其香港零售客戶使用。滙豐表示，自產品推出以來，累計交易金額已超過22億美元，交易筆數超過27.6萬筆。

金價1月時曾飆升至每英兩近5,595美元的歷史新高，但隨著市場狂熱情緒消退，目前已回落至約4,300 美元。