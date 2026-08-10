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日經：台積電Sony砸63億美元 2029量產影像晶片
日本經濟新聞（Nikkei）今天報導，日本索尼集團（Sony Group）與台灣台積電計劃共同投入約1兆日圓（約合63.2億美元），生產下一代影像感測器用微晶片。
日經指出，這家由索尼持股約6成、台積電持股約4成的合資公司，最快預計2029年在日本南部熊本縣開始商業生產。
路透社報導，兩大科技巨擘今年5月宣布，計劃在日本成立合資企業，開發並生產新一代影像感測器，結合索尼的感測器設計專長以及台積電在製造與製程上的技術優勢。
當時索尼與台積電也表示，這項合作將探索汽車、機器人等實體人工智慧（AI）應用的相關發展機會。
索尼目前是全球最大影像感測器製造商，產品廣泛應用於智慧型手機與汽車領域；台積電則是全球最大規模的半導體代工廠。
對於日經的相關報導，索尼表示不予置評，台積電則尚未立即回應路透社的置評請求。
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