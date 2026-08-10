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挪威簡化流程 陸上風電與輸配電開發週期減半

中央社／ 奧斯陸9日綜合外電報導

挪威政府宣布新計畫，將精簡行政流程並縮短新建陸上風電與輸電線路的審查時間，主因是近年風電建設步調放緩，各界擔憂恐拖累經濟。

路透社報導，挪威首相斯托爾（Jonas GahrStoere）7日在一場記者會指出，工黨政府目標是透過簡化申請程序與消除行政作業障礙，將電網開發週期縮短一半。

斯托爾說：「加速開發再生能源與電網基礎設施，對減少碳排、擴大就業，以及保護既有企業與工作機會至關重要。」

挪威能源部長奧斯朗（Terje Aasland）則強調，擴建風電是提高挪威發電量最快速、成本也最低的途徑。

挪威的電力結構高度仰賴再生能源，除幾十年前沿河流與水庫興建的水力發電廠外，另搭配在2015到2021年間快速崛起的陸上風電。

然而自2021年以來，由於原住民薩米人（Sami）和部分居民對陸上風電開發強烈抵制，之後挪威僅新增約2.5%

的發電裝置容量。

挪威政府7日提出的新對策之一，是讓風電開發商可根據風電廠未來預計產生的電量，提前把原本較晚才會支付給地方政府的款項先付出去，以提高地方支持興建風電廠的意願。

過去很長一段時間挪威的發電量均大於消耗量，屬於電力淨出口國；但隨國內產業積極擺脫化石燃料、進行能源轉型，預估清潔能源的用電量將持續飆升，現有的「電力盈餘」優勢已面臨挑戰。

與此同時，許多尋求潔淨能源的資料中心業者對挪威展現出濃厚興趣，也讓挪威的用電壓力進一步提高。

風電 挪威 再生能源

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