日本企業高層籲穩定匯率 日圓疲弱加劇進口成本壓力

日本企業高層近日頻頻警告，匯率劇烈波動及日圓持續疲弱恐對經濟構成風險，凸顯市場對日圓貶值的擔憂，這也是日本與美國上週聯手干預匯市、支撐日圓的原因。

日圓疲弱推升進口成本，讓仰賴進口的日本經濟承受更大壓力，就連過去受惠於日圓貶值的出口商也有同感。

日圓7月觸及近164日圓兌1美元的40年低點，促使日本與美國聯手干預匯市，日圓因此回升約5%。

三菱電機（Mitsubishi Electric）財務長藤本健一郎（Kenichiro Fujimoto）上週接受路透社訪問時表示，「影響日本整體經濟的問題也會影響我們。日圓疲弱不見得代表一切順利。」

能源、原物料及食品成本上升，壓抑國內需求，也可能阻礙日本逐步走出長達數十年的通貨緊縮。

日本貿易振興機構（JETRO）理事長石黑憲彥（Norihiko Ishiguro）7月在記者會上表示，「雖然日圓走弱對出口有實質好處，但日本企業幾乎所有原物料都仰賴進口。（日圓）匯率跌到某個程度，成本反而會上升，因此不能說出口商總是能從日圓疲弱中獲益。」

匯率劇烈波動也會打亂企業獲利預測，並使投資決策更加複雜。對擁有全球業務的企業而言，即使日圓走弱最終可能提高獲利，情況仍是如此。

綜合商社三井物產（Mitsui & Co）財務長田中誠（Makoto Tanaka）表示，「我最希望市場穩定、波動程度降低」。三井物產本週公布第1季獲利創新高，受惠於日圓疲弱推升海外收入。

另一家綜合商社三菱商事（Mitsubishi Corp）的財務長嶋津吉裕（Yoshihiro Shimazu）也表示，「我們確實感受到匯率劇烈波動帶來的影響，必要時將調整目前假設的150日圓兌1美元匯率。」

JETRO今年3月公布的1項調查發現，近2成企業認為120至124日圓兌1美元是最理想的匯率區間；只有11%的企業偏好150日圓以上兌1美元的匯率。

然而，日圓升值至上述水準的希望可能正在減弱。三菱電機的藤本健一郎表示，「考量到日本的經濟基本面以及貿易收支尚未恢復，我們可能再也看不到120至130日圓兌1美元的匯率。」