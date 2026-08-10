快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

Sony、台積電傳擬砸1兆日圓 合資在熊本量產新一代影像感測器

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Sony位於熊本縣菊陽町的半導體製造熊本技術中心。路透
Sony位於熊本縣菊陽町的半導體製造熊本技術中心。路透

Sony集團和台積電（2330）據傳計劃合資約1兆日圓（64億美元），最快2029年在日本熊本縣量產新一代影像感測器晶片，供應蘋果iPhone，並搶攻AI控制的機器人和車輛的「實體AI」市場。

彭博和日經新聞引述知情人士報導，合資公司將由Sony持股約六成並掌握控制權，台積電持股約四成。雙方預料近期敲定量產投資案，並在2027年3月底前成立合資公司，但尚未決定資金投入時程。

Sony目前是台積電熊本晶圓廠的少數股東，新合資公司則將由Sony主導。

雙方5月宣布展開初步協商，計劃在Sony半導體解決方案位於熊本縣合志市的現有影像感測器廠內，興建新生產線和研發設施。這座工廠距離7月熊本地震震央約30公里，但未受重大損害。

日本經濟產業大臣赤澤亮正表示，日本政府將評估提供資金支援。Sony和台積電也正和經濟產業省洽談可能取得的政府補助。

1兆日圓的投資額相當於Sony半導體事業約四年的資本支出，也接近台積電熊本第一座晶圓廠86億美元的總投資額。

東洋研究顧問公司分析師安田秀樹說：「這對Sony和台積電而言，幾乎是毫無風險的投資。」他指出，影像感測器領域需要投入龐大資金才能維持競爭力，合資可減輕Sony負擔，也能為台積電帶來穩定營收。

Sony長期向蘋果、華為和三星電子等公司供應高階影像感測器，目前正把產品應用擴大至汽車和機器人。新合資公司預料將供應iPhone高效能相機感測器，長期則希望提升感測器效能，讓AI系統能更準確辨識物體。

Sony掌握全球逾半數CMOS影像感測器市場，中國大陸豪威科技和南韓三星電子正積極投資追趕。Sony希望藉由台積電的先進製程擴大技術優勢；台積電則可透過和市場龍頭合作，累積影像感測器經驗並強化實體AI布局。

不過，Sony預料不會向台積電透露部分自有製造技術，這些技術正是Sony在影像感測器領域保持優勢的基礎。

成立合資公司也是Sony推動影像感測器事業朝輕資產模式發展的一環。Sony正把更多資源集中投入音樂發行權、電影和電玩系列作品等智慧財產。

Sony周一股價一度上漲2.2%，台積電上漲0.8%。

日圓 Sony 熊本

延伸閱讀

台積電傳要買友達中科兩座廠 比照「群創模式」 攜手發展先進封裝技術

南亞科DRAM大投資！5A新廠上限3,466億元 衝刺先進製程競賽

英特爾先進製程進化 成本比台積電CoWoS低50%

晶圓廠趕工掀徵才狂潮 微影設備巨頭在台招募逾千人

相關新聞

李在明催建光州半導體聚落 5,000億美元投資速度比照熊本

南韓總統李在明周一在檢視大型投資計畫進度的會議上，要求儘速推動預定設於光州軍用機場現址的半導體聚落。

Shein越南設廠實驗受挫 供應商回流大陸 香港IPO估值400億美元臨考驗

路透報導，中國極速快時尚零售商Shein在越南打造主要出口基地的實驗，不如預期。該公司2025年於胡志明市附近租用15公頃保稅物流設施，並鼓勵中國供應商赴越南設廠，藉此分散美中貿易風險。但如今租用面積已縮減至6公頃；2026年4月起還大規模裁員，部分團隊僅留下四分之一員工。

Sony、台積電傳擬砸1兆日圓 合資在熊本量產新一代影像感測器

Sony集團和台積電（2330）據傳計劃合資約1兆日圓（64億美元），最快2029年在日本熊本縣量產新一代影像感測器晶片，供應蘋果iPhone，並搶攻AI控制的機器人和車輛的「實體AI」市場。

英國研擬代幣化黃金監管 防中國搶先機 力保倫敦黃金交易霸主地位

英國監管機構正準備為「代幣化黃金」建立監管架構，這是英國推動金融市場數位化計畫的一環，同時也希望維持倫敦在全球黃金交易市場的主導地位。

台灣AI經濟寫成功故事！外媒示警：川普、習近平恐成未爆彈

西班牙財經媒體Merca2分析指出，台灣在人工智慧（AI）熱潮帶動下迎來近年罕見的經濟高速成長，不過，這波榮景背後藏著兩顆未爆彈。一是美國總統川普政策走向的不確定性，台灣經濟與科技產業日益緊密連結美國市場；另一則是中國大陸國家主席習近平領導下的北京持續對台施壓，讓台灣經濟面臨地緣政治風險。

路透揭陸企全球化3.0贏家與輸家！誰可能受惠於人民幣升值？

中國大陸正以出口激增對抗內需低迷，西方國家將此視為第二波「中國衝擊」，並掀起關稅與技術壁壘的反制浪潮。面對內外壓力，北京推動「全球化3.0階段」戰略，鼓勵陸企直接進入主要消費市場設廠，透過海外在地化生產貼近客戶、規避貿易壁壘，並降低供應鏈面臨的地緣政治風險。路透分析這波戰略轉型下的潛在贏家與輸家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。