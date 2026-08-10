Sony、台積電傳擬砸1兆日圓 合資在熊本量產新一代影像感測器

Sony集團和台積電（2330）據傳計劃合資約1兆日圓（64億美元），最快2029年在日本熊本縣量產新一代影像感測器晶片，供應蘋果iPhone，並搶攻AI控制的機器人和車輛的「實體AI」市場。

彭博和日經新聞引述知情人士報導，合資公司將由Sony持股約六成並掌握控制權，台積電持股約四成。雙方預料近期敲定量產投資案，並在2027年3月底前成立合資公司，但尚未決定資金投入時程。

Sony目前是台積電熊本晶圓廠的少數股東，新合資公司則將由Sony主導。

雙方5月宣布展開初步協商，計劃在Sony半導體解決方案位於熊本縣合志市的現有影像感測器廠內，興建新生產線和研發設施。這座工廠距離7月熊本地震震央約30公里，但未受重大損害。

日本經濟產業大臣赤澤亮正表示，日本政府將評估提供資金支援。Sony和台積電也正和經濟產業省洽談可能取得的政府補助。

1兆日圓的投資額相當於Sony半導體事業約四年的資本支出，也接近台積電熊本第一座晶圓廠86億美元的總投資額。

東洋研究顧問公司分析師安田秀樹說：「這對Sony和台積電而言，幾乎是毫無風險的投資。」他指出，影像感測器領域需要投入龐大資金才能維持競爭力，合資可減輕Sony負擔，也能為台積電帶來穩定營收。

Sony長期向蘋果、華為和三星電子等公司供應高階影像感測器，目前正把產品應用擴大至汽車和機器人。新合資公司預料將供應iPhone高效能相機感測器，長期則希望提升感測器效能，讓AI系統能更準確辨識物體。

Sony掌握全球逾半數CMOS影像感測器市場，中國大陸豪威科技和南韓三星電子正積極投資追趕。Sony希望藉由台積電的先進製程擴大技術優勢；台積電則可透過和市場龍頭合作，累積影像感測器經驗並強化實體AI布局。

不過，Sony預料不會向台積電透露部分自有製造技術，這些技術正是Sony在影像感測器領域保持優勢的基礎。

成立合資公司也是Sony推動影像感測器事業朝輕資產模式發展的一環。Sony正把更多資源集中投入音樂發行權、電影和電玩系列作品等智慧財產。

Sony周一股價一度上漲2.2%，台積電上漲0.8%。