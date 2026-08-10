快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

路透揭陸企全球化3.0贏家與輸家！誰可能受惠於人民幣升值？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國推動陸企邁入「全球化3.0階段」，掌握技術、全球市占率與海外產能的業者可望成為潛在受益者。路透
中國推動陸企邁入「全球化3.0階段」，掌握技術、全球市占率與海外產能的業者可望成為潛在受益者。路透

中國大陸正以出口激增對抗內需低迷，西方國家將此視為第二波「中國衝擊」，並掀起關稅與技術壁壘的反制浪潮。面對內外壓力，北京推動「全球化3.0階段」戰略，鼓勵陸企直接進入主要消費市場設廠，透過海外在地化生產貼近客戶、規避貿易壁壘，並降低供應鏈面臨的地緣政治風險。路透分析這波戰略轉型下的潛在贏家與輸家。

電動車與電池供應鏈的龍頭企業，因掌握技術、全球市占率與海外產能，成為主要潛在受益者。2024年，中國大陸在電動車與電池供應鏈掌握全球65%的智慧財產權。比亞迪、吉利與寧德時代不僅市占率高，也擁有分散於全球的生產基地與供應鏈。

美的與海爾也具備優勢。兩家公司已在東南亞、拉丁美洲、美國和歐洲，建立結合研發、製造與通路的在地營運體系。

關鍵科技零組件業者是另一批潛在贏家。中際旭創與新易盛生產的光收發模組，已深入全球人工智慧硬體與資料中心供應鏈。兩家公司在東南亞擁有大規模產能，有助降低與西方客戶發生貿易爭端時的衝擊。

另外，如果人民幣因為西方施壓而升值，持有大量歐元或美元計價債務的國營企業可能受益。中國石化持有歐元計價債務，可能受惠於人民幣兌歐元升值；中國國際航空、中國南方航空與中國東方航空，則持有大量美元計價債務，可能因人民幣兌美元升值，使債務換算成人民幣後的金額下降。

截至8月7日，2026年人重民幣兌美元升值3.6%，兌歐元已升值5.5%。不過，債務負擔降低不等同直接獲利，企業實際表現仍受營運成本與市場環境影響。

相較之下，缺乏海外產能、深陷國內低價「內捲」的廠商，以及容易成為西方貿易限制目標的企業，面臨的壓力較大。

出口成長也未必能轉化為股價上漲。比亞迪今年上半年海外交車量年增逾70%，股價卻受到國內電動車價格戰的拖累。

科技零組件業者同樣面臨政策風險。路透報導，白宮正考慮禁止美國進口中國新型資料中心零組件。中際旭創與新易盛雖有東南亞產能，仍可能直接被捲入貿易衝突。

航空公司則同時受到匯率與能源價格牽動。人民幣升值有助減輕美元債務，但美伊戰爭引發的能源價格衝擊，使中國大陸航空股自2月以來大幅下挫。即使出現臨時協議，全球煉油產能不足仍可能使航空燃油價格維持高檔。

陸企 人民幣 路透

延伸閱讀

臺灣創新板引領電動車與綠色移動產業鏈的資本化升級 制度彈性

台股高低震盪800點！00955逆勢抗跌漲逾1.2％ 巴菲特「五大商社」價值投資策略再顯優勢

黃齊元／AI改變世界 台應重新定位

德對陸逆差 上半年增至550億歐元

相關新聞

李在明催建光州半導體聚落 5,000億美元投資速度比照熊本

南韓總統李在明周一在檢視大型投資計畫進度的會議上，要求儘速推動預定設於光州軍用機場現址的半導體聚落。

Shein越南設廠實驗受挫 供應商回流大陸 香港IPO估值400億美元臨考驗

路透報導，中國極速快時尚零售商Shein在越南打造主要出口基地的實驗，不如預期。該公司2025年於胡志明市附近租用15公頃保稅物流設施，並鼓勵中國供應商赴越南設廠，藉此分散美中貿易風險。但如今租用面積已縮減至6公頃；2026年4月起還大規模裁員，部分團隊僅留下四分之一員工。

Sony、台積電傳擬砸1兆日圓 合資在熊本量產新一代影像感測器

Sony集團和台積電（2330）據傳計劃合資約1兆日圓（64億美元），最快2029年在日本熊本縣量產新一代影像感測器晶片，供應蘋果iPhone，並搶攻AI控制的機器人和車輛的「實體AI」市場。

英國研擬代幣化黃金監管 防中國搶先機 力保倫敦黃金交易霸主地位

英國監管機構正準備為「代幣化黃金」建立監管架構，這是英國推動金融市場數位化計畫的一環，同時也希望維持倫敦在全球黃金交易市場的主導地位。

台灣AI經濟寫成功故事！外媒示警：川普、習近平恐成未爆彈

西班牙財經媒體Merca2分析指出，台灣在人工智慧（AI）熱潮帶動下迎來近年罕見的經濟高速成長，不過，這波榮景背後藏著兩顆未爆彈。一是美國總統川普政策走向的不確定性，台灣經濟與科技產業日益緊密連結美國市場；另一則是中國大陸國家主席習近平領導下的北京持續對台施壓，讓台灣經濟面臨地緣政治風險。

路透揭陸企全球化3.0贏家與輸家！誰可能受惠於人民幣升值？

中國大陸正以出口激增對抗內需低迷，西方國家將此視為第二波「中國衝擊」，並掀起關稅與技術壁壘的反制浪潮。面對內外壓力，北京推動「全球化3.0階段」戰略，鼓勵陸企直接進入主要消費市場設廠，透過海外在地化生產貼近客戶、規避貿易壁壘，並降低供應鏈面臨的地緣政治風險。路透分析這波戰略轉型下的潛在贏家與輸家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。