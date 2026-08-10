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日銀升息步調恐快於預期 日本經常帳17個月首見赤字

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀7月會議的意見摘要示警通膨升溫風險上升。其中一位政策委員認為，日銀升息速度可能加快。路透
日銀7月會議的意見摘要示警通膨升溫風險上升。其中一位政策委員認為，日銀升息速度可能加快。路透

日本銀行（央行）周一公布7月會議的意見摘要，示警通膨升溫風險上升。其中一位政策委員認為，日銀升息速度可能加快。

日銀周一公布7月30日至31日會議的意見摘要。九位政策委員中，有一人說：「考量基本CPI通膨率已逼近2%，如今應比以往更加留意物價漲幅高於預期的風險，因此，升息步調可能快於市場預期。」

另一位委員主張，全球央行正進入升息階段，日銀應展現防止通膨向上偏離目標的決心，必要時可能採取更大幅度的升息。這位委員說，日銀「不應堅守固定的升息步調，而須因應海外金融環境變化等因素，採取靈活作法，並討論升息幅度」。

另外，日本財務省同日公布，由於海外投資人大舉投資日本市場，帶動日本企業支付給外資的股利增加，日本6月經常帳因而出現17個月來首見赤字。

日本6月經常帳赤字為923億日圓（5.8451億美元）。路透調查的經濟學家原本預估會出現1.51兆日圓順差，去年同期則為1.28兆日圓順差。

通常是日本經常帳順差最大來源的證券及直接投資初次所得收支淨額，因日本企業支付給外國投資人的股利增加，銳減74%至3,800億日圓。石油進口成本飆升，也使日本6月出現貿易逆差，並使經常帳轉為赤字。不過，受惠於AI資料中心用半導體出口強勁，帶動貿易順差，日本今年上半年經常帳順差成長22.5%至17.4兆日圓，創歷來新高。

日銀在這次會議維持政策利率在1%不變，並暗示9月可能升息，表示正密切注意日圓疲弱對物價和經濟成長的影響。摘要中的談話相對偏向鷹派，顯示短期升息的聲勢日益升高。

摘要公布後，日圓兌美元大致沒有變動，東京時間上午盤中小幅貶至1美元兌158.05日圓附近。

投資人早已預期日銀會在年底前升息。隔夜交換交易顯示，市場認為9月升息的機率約為三分之二，10月前升息的機率則達96%。

日圓持續疲弱可能推升通膨，加上政府力圖支撐日圓，都是市場提高日銀提前升息預期的因素。

日圓上月兌美元貶至40年低點，引發市場擔心進口成本上升將推高日本通膨，也可能危及全球金融市場穩定。

隔夜交換交易顯示，市場認為日銀9月升息的機率約為三分之二，10月前升息的機率則已反映至96%。

日圓持續疲弱可能推升通膨，加上政府出手支撐日圓，都是市場提高日銀提前升息預期的因素。日圓上月兌美元貶至40年低點，引發市場擔心進口成本上升將推高日本通膨，也可能危及全球金融市場穩定。

日銀7月決定按兵不動前不久，日本政府才進場干預匯市、支撐日圓。日銀公布決策的隔天，美國也和日本聯手進場協助推升日圓。

九位政策委員中，只有高田創主張在這次會議連續升息。日銀總裁植田和男在決策後記者會上，整體談話偏向鷹派，並強調物價漲幅高於預期的風險正在升高。

一位委員在意見摘要中表示，日銀評估進一步升息的時機和步調時，必須仔細檢視中東情勢、AI相關需求及匯率走勢等因素帶來的影響。這位委員說：「現階段必須充分留意基礎物價走勢高於預期的風險。」

一位日銀政策委員表示，即使無法準確判定中性利率，政策利率目前仍低於估計區間下限，日銀仍須升息，「為貨幣政策正常化奠定基礎，並確保政策決定保持靈活」。

中性利率是既不刺激經濟，也不抑制經濟的利率水準。日銀估計，中性利率介於1.1%至2.5%之間。

另一位政策委員表示，政策重點已從「把基本CPI通膨率推升至2%」，轉為「避免基本CPI通膨率進一步高於目標」。

這位委員說：「不能認為延後行動的風險微乎其微，因此，日銀有必要加快調整貨幣寬鬆程度的步調。」

日銀 升息 日本

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