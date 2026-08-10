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太空垃圾清理商機湧現 企業競相布局在軌服務市場

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

SpaceX火箭殘骸撞月球，令太空垃圾問題浮出檯面。隨著太空碎片大增，已威脅到金融交易、GPS導航、天氣預報等經濟命脈，也讓愈來愈多新創企業嗅到在軌維修服務的龐大商機。

財經媒體CNBC報導，太空物體追蹤平台OrbitalRadar統計，地球周圍有近3萬個太空物體，其中約1萬8500個是運作中的衛星，其餘則是碎片或火箭殘骸。在距地球較近的低軌道，廢棄衛星、火箭殘骸等碎片可能滯留軌道數年，太空環境因而愈來愈擁擠，碰撞風險隨之升高。

太空基礎設施已成全球經濟基石，無論在金融交易、GPS導航到天氣預報、飛彈追蹤等領域都至關重要，因此愈來愈多企業認為，清除這些軌道垃圾、在衛星報廢前提供維護服務，有望發展成一門獨立的生意。

在東京上市的在軌服務公司Astroscale商務副總裁費歐拉（Andrew Faiola）告訴CNBC，太空是全球公域，但人類正在糟蹋它，把「拋棄式」文化帶進太空中，後果不堪設想。

他比喻，太空中的碰撞就像手榴彈擊中一部汽車，會產生一團碎片雲，這些細小的碎片可能小到無法從地球追蹤，甚至可能落入無法預測的軌道，而這些細小碎片可能以每小時數千英里的速度高速飛行，足以嚴重損毀衛星，甚至可能刺穿太空人在艙外工作時所穿的太空衣。

Astroscale主要開發可清除碎片等在軌服務的太空船，不僅是少數已在軌道上展示出磁性抓取系統的商業公司，也具備和其他太空船對接的能力。

不過，由於近地軌道上的物體，移動速度達每秒7至8公里、比子彈還快，可能導致失控翻滾等風險，難度相當高。

盧森堡新創企業ClearSpace則認為，太空船在軌檢查、維修和維護才是具有龐大商機的市場，清除太空碎片只是其中一部分。

ClearSpace共同創辦人兼執行長皮蓋（Luc Piguet）告訴CNBC，太空服務市場商機就像是以公路、航運和航空為主體的維修保養產業，如果沒有維修服務，高速公路「將到處都是廢棄車輛」，太空也將愈來愈需要類似的基礎設施。

然而，清除太空廢棄物的責任歸屬，目前仍處於法律灰色地帶。

歐洲太空總署（ESA）強調，它並非監管機構，只能針對自身太空任務強制執行碎片減緩措施。

ESA在官方網站上指出：「太空碎片是典型的『共有財悲劇』困境，應透過全球合作加以解決。」

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