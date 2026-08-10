銀行靠AI省成本 反被矽谷牽著走？穆迪：得先砸大錢 還得防斷線漲價

信用評級機構穆迪（Moody’s）警告，銀行爭相導入人工智慧（AI），雖可降低成本、增加營收，卻也讓金融業過度依賴少數矽谷AI模型與雲端服務供應商。一旦主要業者的模型服務中斷，影響可能迅速蔓延至不同客戶與產業；若供應商調高價格，銀行的營運成本也將增加。

英國國會下議院財政委員會2026年1月發布的報告引述2024年官方調查指出，118家受訪英國金融服務業者中，75%已使用AI，其中保險公司與國際銀行的採用率分別達95%及94%。AI應用範圍包括行政工作、保險理賠及客戶信用評估。

穆迪指出，銀行整合AI需要大筆投資，但同業競相採用，部分效益可能被競爭抵銷。而少數主導AI模型與基礎設施的供應商，長期可能掌握服務定價權。包括OpenAI和Anthropic目前仍處於虧損，面對為投資人創造獲利的壓力，未來恐調漲服務價格。

員工也可能受到衝擊。穆迪估計，到2030年，AI有20%的機率能完成表現穩健中階員工所負責的工作。勞埃德銀行集團（Lloyds Banking Group）執行長納恩（Charlie Nunn）近期提出整體規模130億英鎊的發展策略，將利用AI吸引新業務、提升效率及增加股東回饋。這項策略包括削減20億英鎊成本，納恩表示將影響員工。

AI還會加劇資料隱私、網路安全、詐騙及存款外流風險。AI可能讓客戶更容易把資金轉入利率較高的帳戶，造成大筆存款在短時間內移動。存款人對金融機構的信任，以及存款資金的韌性與穩定性，將成為關鍵。

面對供應商依賴，穆迪表示，銀行仍可憑藉專有資料與合約談判經驗，並採用開源AI模型、建立多方合作關係，分散對單一供應商的依賴。

隨著AI應用深化，監管機關可能加強檢視金融機構的營運韌性與第三方供應商集中度。