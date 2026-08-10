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伊朗拒談推升國際油價 美就業疲弱帶動亞股走高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
伊朗再次向華府提出多項要求後，伊朗和阿曼周末未能就重新開放荷莫茲海峽達成最終協議，顯示油氣供應短期內獲得紓解的程度可能有限。路透
伊朗再次向華府提出多項要求後，伊朗和阿曼周末未能就重新開放荷莫茲海峽達成最終協議，顯示油氣供應短期內獲得紓解的程度可能有限。路透

伊朗拒絕和美國談判，重新開放荷莫茲海峽的協議仍遙遙無期，帶動國際油價周一早盤延續漲勢。

國際指標布蘭特原油上漲0.8%，漲逾每桶84美元，先前三個交易日已累計上漲逾5%。中東衝突期間成為首選避險貨幣的美元，兌十國集團多數貨幣持穩。

亞洲市場也關注日圓走勢。日圓兌美元小幅貶至1美元兌157.90日圓附近。美國勞動市場數據公布後，日圓上周五大幅升值。

美國就業數據疲弱，帶動華爾街主要指數上周五走高，標普500指數收在歷史新高，亞洲股市周一也跟進上漲。南韓Kospi指數和日經225指數各漲1.2%和1.1%。

伊朗再次向華府提出多項要求後，伊朗和阿曼周末未能就重新開放荷莫茲海峽達成最終協議，顯示油氣供應短期內獲得紓解的程度可能有限。

市場本周也將關注美國消費者物價數據。上周五就業報告疲弱，進一步強化Fed近期不必升息的預期。

Capital.com資深分析師羅達（Kyle Rodda）在給客戶的報告中指出：「非農就業數據遠比預期疲弱，可見美國勞動市場前景黯淡。不過，市場參與者把這項數據視為『壞消息就是好消息』。」

美國雇主7月意外削減工作機會，前兩個月新增就業人數也遭到下修，顯示勞動市場比原先所知更加疲弱。

彭博彙整的交換交易資料顯示，交易者預估Fed 9月升息的機率已降至約43%，低於一周前的64%。

美債殖利率下跌，美元也降至兩個月低點，可能帶動亞洲貨幣走升。

美債上周五上漲，對Fed政策預期最敏感的2年期公債殖利率，在就業報告公布後一度下降9個基點，終場下降約5個基點至4.19%，寫下5月以來最大單周降幅。

紐約梅隆銀行香港策略師張偉勤（Wee Khoon Chong）在給客戶的報告中指出：「美元走軟、原油價格下跌，加上股市氣氛普遍回升，為亞太市場營造有利環境。」

地緣政治方面，美國總統川普周日接受Axios訪問時表示，美國可以等待伊朗經濟困境迫使德黑蘭軟化立場，顯示他仍有耐心。川普過去數周多次揚言大規模空襲伊朗，後來又打消念頭，表示希望給談判一個機會。

伊朗 國際油價 亞股

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