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Apple Watch醞釀大改造 圓形、無螢幕設計均納入評估
Apple Watch一直維持表帶搭配方形螢幕的核心設計，也隨時間逐步改良，機身變得更薄、尺寸更大，Apple Watch Ultra也更加堅固耐用。不過，彭博記者葛曼（Mark Gurman）周日透過《Power On》電子報指出，Apple Watch可能大幅改造，轉變成全新產品。
蘋果工業設計團隊過去一年重新思考智慧手表的整體方向，並評估未來可能採取的新路線。這支團隊尚未決定Apple Watch究竟要如何改變，目前仍在反覆斟酌。
據了解，相關構想包括把方形螢幕改成不同尺寸的圓形螢幕。蘋果也可能徹底取消螢幕，以順應無螢幕穿戴式裝置市場逐漸擴大的趨勢。
智慧戒指的採用率同樣上升，也為蘋果提供另一項可以探索的穿戴式產品方向。蘋果已多次在這個領域申請專利，但Apple Ring至今仍未問世。
無論Apple Watch未來朝哪個方向發展，都不會很快實現。預料推出的Apple Watch Series 12和Apple Watch Ultra 4，主要仍將著重提升效能。
據傳，新機也會調整健康和健身功能，但2026年Apple Watch主體設計不會大幅改變。不過，有消息指出，蘋果將為2026年機型採用新的表帶連接方式。若消息屬實，舊款Apple Watch表帶可能無法再用於新機。
然而，這項傳聞從2022年起便不時出現。蘋果或許真會採用新設計，但更可能把它留待產品全面改造時再一併推出。
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