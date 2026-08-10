快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
伊朗和阿曼周末仍未就重新開放荷莫茲海峽達成最終協議。德黑蘭周六再次向華府提出多項重大要求，做為全面開放海峽的條件，顯示油氣供應短期內獲得紓解的程度可能有限。路透
伊朗和阿曼周末仍未就重新開放荷莫茲海峽達成最終協議。德黑蘭周六再次向華府提出多項重大要求，做為全面開放海峽的條件，顯示油氣供應短期內獲得紓解的程度可能有限。路透

國際油價周一早盤上漲，美股期貨持穩。投資人等待重新開放荷莫茲海峽的協議是否取得新進展。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

荷莫茲海峽協議卡關 布蘭特原油漲逾84美元

國際指標布蘭特原油開盤漲逾每桶84美元，先前三個交易日已累計上漲逾5%。標普500指數期貨變動不大；標普500現貨指數上周五上漲0.6%，再創歷史新高。美元兌主要貨幣大致持穩。

伊朗和阿曼周末仍未就重新開放荷莫茲海峽達成最終協議。德黑蘭周六再次向華府提出多項重大要求，做為全面開放海峽的條件，顯示油氣供應短期內獲得紓解的程度可能有限。

美國總統川普周日接受Axios訪問時表示，美國可以等待伊朗經濟困境迫使德黑蘭軟化立場，顯示他仍有耐心。川普過去數周多次揚言大規模空襲伊朗，後來又打消念頭，表示希望給談判一個機會。

標普500創高 反攻能否延續 本周通膨、企業財報聚焦

美國7月就業意外萎縮，減輕Fed 9月升息疑慮，帶動科技和半導體股反彈，標普500指數再創新高。本周通膨數據和應材、Lumentum、Coherent等企業財報表現，將攸關這波反攻能否延續。

標普500指數7日上漲0.6%，今年第26度改寫歷史新高；道瓊工業指數上漲0.3%，漲152點；那斯達克綜合指數上漲1.3%。三大指數周線同步走高。標普500上漲3.6%，那斯達克大漲5.2%，雙雙寫下4月以來最佳單周表現；道瓊則漲3%。

半導體股是市場反彈主力，費城半導體指數7日大漲2.6%，一周下來反彈逾9%，但仍較6月底高點低逾15%。輝達（NVIDIA）周線大漲11.6%。台積電ADR周線反彈3.9%。

輝達一周市值增加5,620億美元，寫下歷來最大單周市值增額，反映兩大利多因素助攻：SpaceX執行長馬斯克的誇讚，以及超大規模雲端運算業者的人工智慧（AI）資本支出持續旺盛。

波克夏買庫藏股 加碼字母

波克夏上季營業利益比去年同期增長，主要受益於鐵路與製造、服務和零售事業的強勁獲利。該公司上季也開始動用其龐大的現金部位，大舉投資Alphabet等股票，以及買回庫藏股。

波克夏8日表示，第2季營業利益年增16%至129.8億美元，或每A股約9,068美元；淨利則翻增逾一倍至256.7億美元，或每A股約17,928美元。

截至6月底，該公司現金部位從前一季創紀錄的3,973億美元減少至3,655億美元，主因是該公司上季花費約45億美元買回庫藏股，並淨買進近200億美元股票，終結了先前連續14季的淨賣出股票。波克夏7月也買了逾33億美元的自家股票。

蘋果Apple Watch傳擬大改款

隨著科技業轉向無螢幕裝置及其他新型產品，蘋果正考慮全面調整智慧手表產品線。以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）引述消息指出，Apple Watch也可能和iPhone一樣準備大幅改造，讓這項產品走進新時代。據了解，相關構想包括把方形螢幕改成不同尺寸的圓形螢幕。蘋果也可能徹底取消螢幕，以順應無螢幕穿戴式裝置市場逐漸擴大的趨勢。

另外，華爾街日報報導，蘋果近日已開始讓包括iPhone手機和MacBook筆電等系列產品測試使用中國半導體大廠長鑫存儲的記憶體晶片，以因應人工智慧（AI）熱潮造成的供應短缺。

AI 好熱 台韓出口額超越日本 美相關逆差一年來衝近4,000億美元

受惠於人工智慧（AI）熱潮，台灣與南韓的上半年出口額都超越日本，為歷來同期首見。同時美國AI相關的貿易逆差激增，截至6月的過去12個月來，美國電腦、附件及半導體逆差額逼近4,000億美元，幾乎是兩年前的三倍，進口來源可能主要是台灣及墨西哥。

日本媒體在分析日本貿易振興機構（JETRO）與聯合國的貿易數據後發現，台灣上半年出口額年增逾50%到4,166億美元，南韓出口額同期也成長超過50%至4,963億美元，都高於日本的3,844億美元，主因是AI晶片出口大爆發。

荷莫茲海峽 國際油價 海峽

延伸閱讀

波克夏上季獲利翻倍 大買庫藏股、再加碼Alphabet

AI好熱！台韓出口額超越日本 美相關逆差一年來衝近4,000億美元

美國AI貿易逆差飆升 台灣、墨西哥為主要供應國

波克夏第2季財報公布！執行長阿貝爾出手 砸百億美元投資Alphabet

相關新聞

李在明催建光州半導體聚落 5,000億美元投資速度比照熊本

南韓總統李在明周一在檢視大型投資計畫進度的會議上，要求儘速推動預定設於光州軍用機場現址的半導體聚落。

Shein越南設廠實驗受挫 供應商回流大陸 香港IPO估值400億美元臨考驗

路透報導，中國極速快時尚零售商Shein在越南打造主要出口基地的實驗，不如預期。該公司2025年於胡志明市附近租用15公頃保稅物流設施，並鼓勵中國供應商赴越南設廠，藉此分散美中貿易風險。但如今租用面積已縮減至6公頃；2026年4月起還大規模裁員，部分團隊僅留下四分之一員工。

Sony、台積電傳擬砸1兆日圓 合資在熊本量產新一代影像感測器

Sony集團和台積電（2330）據傳計劃合資約1兆日圓（64億美元），最快2029年在日本熊本縣量產新一代影像感測器晶片，供應蘋果iPhone，並搶攻AI控制的機器人和車輛的「實體AI」市場。

英國研擬代幣化黃金監管 防中國搶先機 力保倫敦黃金交易霸主地位

英國監管機構正準備為「代幣化黃金」建立監管架構，這是英國推動金融市場數位化計畫的一環，同時也希望維持倫敦在全球黃金交易市場的主導地位。

台灣AI經濟寫成功故事！外媒示警：川普、習近平恐成未爆彈

西班牙財經媒體Merca2分析指出，台灣在人工智慧（AI）熱潮帶動下迎來近年罕見的經濟高速成長，不過，這波榮景背後藏著兩顆未爆彈。一是美國總統川普政策走向的不確定性，台灣經濟與科技產業日益緊密連結美國市場；另一則是中國大陸國家主席習近平領導下的北京持續對台施壓，讓台灣經濟面臨地緣政治風險。

路透揭陸企全球化3.0贏家與輸家！誰可能受惠於人民幣升值？

中國大陸正以出口激增對抗內需低迷，西方國家將此視為第二波「中國衝擊」，並掀起關稅與技術壁壘的反制浪潮。面對內外壓力，北京推動「全球化3.0階段」戰略，鼓勵陸企直接進入主要消費市場設廠，透過海外在地化生產貼近客戶、規避貿易壁壘，並降低供應鏈面臨的地緣政治風險。路透分析這波戰略轉型下的潛在贏家與輸家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。